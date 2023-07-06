Threads, tarihin en hızlı büyüyen uygulaması oldu

Meta'nın başındaki isim olan Mark Zuckerberg, Threads hesabı üzerinden bugün yaptığı açıklamada Threads’in sadece yedi saatte 10 milyon kullanıcıya ulaştığını duyurdu. Threads bu sayede tarihin en hızlı büyüyen tüketici uygulaması ünvanını aldı.

Birkaç ay önce bu ünvan, ChatGPT’ye aitti. Yapay zeka sohbet robotu ChatGPT, iki ay içinde 100 milyon kullanıcıya ulaşarak en hızlı büyüyen uygulama olmuştu.

ChatGPT’nin 10 milyon kullanıcıya ulaşması ise 40 gün sürmüştü. Instagram ise 1 milyon kullanıcıya 2 buçuk ayda ulaşabilmişti.