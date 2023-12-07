TikTok’un ödediği vergi belli oldu

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu, uygulamaları ile son dönemde tartışma yaratan TikTok’un temsilcilerini dinledi.

Komisyonda soruları yanıtlayan TikTok Ortadoğu, Afrika ve Türkiye Bölgesi Politikalarından Sorumlu Yöneticisi Emir Gelen, uygulamaya her ay 1 milyarı aşkın ziyaretçi geldiğini ifade etti. Emir, TikTok’un moderasyon ekibi içerisinde Türkçe bilenlerin oranının yüzde 4,5 olduğunu belirterek, “Bu da bizim Türkiye’ye verdiğimiz önemi gösteriyor. Türkçe, moderasyon ekibinde en çok bilinen beşinci dil” ifadesini kullandı.

Gelen, TikTok’ta yayından kaldırılan içeriklerin sayısını da paylaştı. Buna göre, 2023 yılının Ocak-Eylül döneminde uygulamadaki 16 milyon içerik, “Uygunsuz” bulunduğu için yayından kaldırıldı.

2023 yılında 449 milyon TL vergi ödendi

TikTok yöneticisi, uygulamanın Türkiye’ye ödediği vergiye yönelik açıklamalarda bulundu. TikTok’un 2022 yılında 93 milyon TL olan Türkiye’ye ödediği verginin, 2023 yılında 449 milyon TL’ye yükseldiği öğrenildi.