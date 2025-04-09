Turkcell neden arama yapamıyorum? Turkcell çöktü mü? Turkcell paketiniz bitti sorunu nedir?

Türkiye’nin önde gelen telekomünikasyon şirketlerinden Turkcell’in kullanıcıları arama yapamama, kısa mesaj gönderememe ve internete erişememe gibi sorunlar yaşadıklarını sosyal medya hesapları üzerinden duyurdu. Pek çok kullanıcı, yaşadıkları kesintiyi X platformunda #Turkcell etiketiyle gündeme taşıdı.

“Turkcell neden arama yapamıyorum?”

Saat 17.00 sularında başlayan sorunlar sonrası kullanıcılar, “Turkcell neden arama yapamıyorum?”, “Turkcell çöktü mü?” ve “Paketiniz bitti hatası nedir?” gibi sorulara yanıt aramaya başladı. Öte yandan kullanıcılar, Turkcell’in müşteri hizmetlerine ait '532' numaralı hatta da ulaşamadı.

Turkcell açıklama geldi mi?

Henüz Turkcell cephesinden resmi bir açıklama yapılmazken, bazı kullanıcılar hizmet kesintisinin siber saldırı kaynaklı olabileceğini öne sürdü. Gelişmeler sosyal medya ve haber platformlarında geniş yankı uyandırmaya devam ederken resmi açıklama bekleniyor..



