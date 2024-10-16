Türkiye'de üretime hazırlanan BYD, insansız robotları işe almaya başladı

Çin'in en büyük otomobil üreticilerinden BYD, Türkiye pazarına yapacağı yatırımla büyük yankı uyandırmıştı. Yeni nesil elektrikli otomobiller de üreten dev firma, ülkemizde hem otomobil pazarını domine edecek hem de yenilikçi modelleriyle gözleri üzerine çekecek.

BYD'nin fabrika planları devam ederken, Çinli üretici bir ilke imza atarak kendi ülkesindeki fabrikasında insansı robot işe aldı. UBTECH tarafından geliştirilen yeni nesil endüstriyel insansı robot Walker S1, artık BYD fabrikasında yer alıyor.

KUTULARI TAŞIMAK İÇİN GÖREVLENDİRİLDİ

Walker S1 isimli robot, BYD'nin fabrikasında kutuları taşımakla görevlendirildi.

172 cm boy, 76 kg ağırlıktaki insansı robot, 15 kg yük ile yürüyebilme potansiyeline sahip.

Balıkgözü kamera ile donatılan robot, 3D stereoskopik görüş fonksiyonu ile çevreyi gözetleyebiliyor.

Ayrıca, kendi geliştirdiği entegre eklem, maksimum 250 N.m tork üretebilirken, insan benzeri becerikli eli ise işlemleri daha hassas ve esnek hale getiriyor.

Ubitus, Walker S serisinin şimdiden otomobil üreticilerinden 500 adetten fazla sipariş aldığını açıkladı.

İNSANSI ROBOTLAR İŞGÜCÜ TALEBİNİ AZALTACAK

Son olarak 2025 yılında Çin'deki imalat işçisi açığı 30 milyona yaklaşacak ve açık oranı %48 olacak. İnsansı robotların, yapılandırılmamış ortamlara daha kolay uyum sağlayabilme avantajıyla imalat sektöründeki işgücü talebini hafifletmesi bekleniyor.