Twitch'in rakibi Kick'e erişim engeli

Son günlerde çeşitli yayıncıların Twitch'ten kendisine geçiş yapmasıyla gündeme gelen Kick'e erişim kısıtlaması getirildi. Kısıtlama hakkında yapılan resmi duyuruda şu ifadeler kullanıldı:

"Kick.com, 20/02/2024 tarihli ve 2024/5 sayılı Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü kararıyla erişime engellenmiştir."

"Hiçbir uyarı yapılmadı"

Kısıtlamaya dair yapan Kick, "Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) hiçbir uyarı yapmadan siteye erişimi engelledi" dedi. Şirket tarafından yapılan açıklamanın tamamı şöyle:

* BTK bizden kick'teki kumarla ilgili içerikleri kaldırmamız için bir istekte bulunmadı. Hiçbir uyarı yapmadan siteye erişimi engelledi. Kick olarak 24 saat içinde, BTK'nın isteğince sitemizdeki casino bölümünü Türkiye'den bağlanan kullanıcılar için YASAKLAYACAĞIZ

Ne olmuştu?

Geçtiğimiz hafta Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) Twitch'in yeni rakibi olarak görülen canlı yayın platformu Kick hakkında soruşturma başlattığı öne sürülmüştü.