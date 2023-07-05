Twitter'da yeni kısıtlama: Tweetdeck ücretli olacak
Sosyal medya uygulaması Twitter'da, tweet görüntüleme sınırının ardından hesapları yönetmek için kullanılan Tweetdeck'in ücretli olacağı duyuruldu.
Twitter kullanıcılarının online kontrol paneli TweetDeck’i kullanabilmeleri için artık ücret ödemeleri gerekecek.
Musk, yeni politikanın 30 gün içinde uygulanacağını söyledi.
Ücretsiz olan araç, kullanıcıların takip ettikleri hesapları farklı sütunlarda düzenleyerek içerikleri takip etmelerine olanak tanıyor. Tweetdeck, yakında yalnızca Twitter Blue abonelerinin kullanımına açılacak.
Musk, sosyal medya uygulamasını satın almasının ardından, tweetleri görüntülemek için sitede giriş yapılmasını zorunlu kılmak, doğrulanmamış hesaplar için her gün görüntülenebilecek tweet sayısını sınırlamak dahil bir dizi yeni uygulama getirmişti.