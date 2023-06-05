Twitter’ın yeni CEO’su bugün koltuğu Musk'tan devralacak

Linda Yaccarino bugün Twitter CEO'su olarak Elon Musk'tan görevi devralacak.

Twitter’ın sahibi Elon Musk ise odağını Tesla, SpaceX ve diğer şirketlerine kaydıracak. Wall Street Journal'ın haberine göre yeni CEO, Twitter'daki iş operasyonlarını yürütmesi için önceki işinden bir ortağını da görev başına getiriyor.

Yaccarino'nun gelişinin reklamverenleri sosyal medya platformuna geri getirmesi bekleniyor. Musk, Twitter Blue abonelikleri üzerinden gelir elde etme planlarının şirketi kâra geçirmeye yeteceğini umuyordu ancak henüz beklenen başarı elde edilemedi. Dolayısıyla reklam verenler Twitter için halen çok önemli.

Yaccarino, NBC Universal'daki önceki görevinde Küresel Reklamcılık ve Ortaklıklar Başkanıydı ve bu konumda 100 milyar dolarlık reklam geliri elde etti. Yaccarino ayrıca NBC'nin başkan yardımcısı Joe Benarroch'u Twitter'da kendisiyle birlikte çalışması için işe aldı. Benarroch, Yaccarino’nun NBC’deki başkan yardımcısıydı. Öte yandan resmi Benarroch'un Twitter’da hangi görevi üstleneceği açıklanmadı ancak Reuters'ın haberine göre Benarroch'un ticari operasyonlara odaklanacağı düşünülüyor.