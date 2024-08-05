ÜCRETSİZ VPN İNDİR ANDROİD, İPHONE (AĞUSTOS 2024) | Instagram ücretsiz VPN nasıl kullanılır?
Ücretsiz VPN indir Android, iPhone Ağustos 2024… BTK tarafından alınan karar kapsamında Meta bünyesindeki Instagram’a erişim engellendi. Günlerdir devam eden erişim engeli nedeniyle e-ticaret noktasındaki aksamalar can yakarken bireysel kullanıcılar da uygulamaya girmenin farklı yollarını aramaya başladı. Daha önceki erişim engellerinde olduğu gibi kullanıcılar yine ücretsiz VPN’lere başvurmaya başladı. Peki güvenliği tartışılan Instagram ücretsiz VPN nasıl kullanılır?
Ücretsiz VPN indir Android, iPhone Ağustos 2024 konusu ile Instagram ücretsiz VPN nasıl kullanılır? sorusunun detayları merak ediliyor. Günlerdir kullanım kısıtlaması olan sosyal medya devine erişmek isteyen kullanıcılar ücretsiz VPN kullanma yoluna başvuruyor. Globaldeki internet sitelerine erişim için de büyük kolaylık sağlayan VPN’lerin kullanımı gittikçe de yayılıyor. İlk defa VPN indirerek kurmaya çalışanlar ise Instagram için nasıl kullanılacağını öğrenmeye çalışıyor. İşte adım adım Instagram ücretsiz VPN kullanımı…
ÜCRETSİZ VPN İNDİR ANDROİD, İPHONE AĞUSTOS 2024
Mobil cihazlarda en verimli VPN’in SUPERVPN olduğu biliniyor. Özellikle Android cihaz kullanıcıları en çok Super VPN’den verim aldıklarını belirtiyor. tamindir.com’da yer alan bilgiye göre diğer ücretsiz mobil VPN’ler ise şu şekilde:
- Surfshark VPN
- ProtonVPN
- Hotspot Shield Free VPN
- VPN Unlimited
- Hapi VPN
- ZenMate
- TunnelBear
- Speedify
- me
- Betternet
INSTAGRAM ÜCRETSİZ VPN NASIL KULLANILIR?
- VPN kullanımı telefonunuzdaki herhangi bir uygulamayı kullanmak kadar basittir. Cihazınızda oyun ya da diğer uygulamaları başlattığınız gibi VPN iconuna tıklayarak uygulamayı başlatın.
- Eğer gerekli ise VPN uygulamasında bir hesap oluşturun veya mevcut bir hesabınız varsa giriş yapın.
- Uygulamayı açın ve "Bağlan" (Connect) butonuna tıklayın.
- Eğer VPN sunucu seçimi yapmanızı istiyorsa, istediğiniz bir ülkenin sunucusunu seçin. (Örneğin, ABD, Almanya, Hollanda). Genellikle otomatik modda olan uygulama en hızlı veri akışının sağlandığı sunucuyu seçecektir.
- VPN bağlantısı kurulduğunda uygulama genellikle bir bildirimle size bağlandığınızı bildirir.
- VPN aktif hale geldikten sonra, Instagram uygulamasını açın ve normal şekilde kullanın.
- VPN bağlantınızı kesmek istediğinizde uygulamayı açarak "Bağlantıyı Kes" (Disconnect) butonuna tıklamanız yeterlidir.