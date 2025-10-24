Vahap Munyar sordu Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç yanıtladı
Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç, gazeteci Vahap Munyar’ın sorularını yanıtladı
Vahap Munyar'ın gerçekleştirdiği özel röportajda Türkiye’nin 5G teknolojisine geçiş süreci, Turkcell’in 5G vizyonu, yerli teknoloji yatırımları ve dijital dönüşüm planları masaya yatırıldı.
Röportajda Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç, 5G’nin Türkiye’deki geleceği ve altyapı çalışmaları, Turkcell’in 5G yatırımları ve pilot projeleri, Yapay zekâ, IoT (nesnelerin interneti) ve veri güvenliği üzerine değerlendirmeler yaparken, Türkiye’nin dijital ekonomisinde yerli teknolojinin önemiyle Turkcell’in yeni nesil iletişim stratejileri hakkında bilgiler verdi.