Valorant'tan Gizem Harmankaya için dokunaklı bir anma

VALORANT Türkiye’nin X hesabından yapılan paylaşımda, “Gizem "Luie" Harmankaya, hep bizimlesin” ifadesi yer aldı.

Yahoo News’ün haberine göre; Riot, o karanlık günde yaşanan trajedinin dokunaklı bir hatırası olarak, alışılagelmiş neşeli meme dolu kartlardan farklı bir oyuncu kartı hazırladı. Bu hatıra oyuncu kartı, oyunun güncellenmesi ve başlatılmasıyla birlikte tüm oyuncular için ücretsiz bir ödül olarak sunulacak.

Oyuncuları "BU LUIE İÇİN" ve "GİZEM 'LUIE' HARMANKAYA'nın hayatını kutlayın" mesajlarını taşıyan bir açılır ekran karşılayacak.