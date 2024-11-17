WhatsApp'tan yeni özellik: Artık taslaklara kaydedilecek

WhatsApp, kullanıcı deneyimini sürekli geliştirmek amacıyla yeni özellikler eklemeye devam ediyor. En son eklenen özellik, kullanıcıların yazıp göndermedikleri mesajları taslak olarak kaydetmelerine olanak tanıyor.

Önceden gönderilmeyen mesajlara geri dönmek mümkün değildi; ancak bu yenilikle, yarım kalan mesajlar artık taslak olarak saklanacak ve kullanıcılar istedikleri zaman bu mesajları yeniden düzenleyip gönderebilecekler.

Taslaklar nerede olacak?

Taslaklar, sohbet ekranının en üst kısmında görünecek şekilde kullanıcıya sunulacak.

Bu yeni özellik, WhatsApp kullanıcılarına dünya genelinde kullanılabilir hale gelmeye başladı.