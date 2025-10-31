Windows 11 kullanıcıları isyanda: Yeni güncellemedeki sorun saç baş yoldurdu

Microsoft, geçtiğimiz ay Windows 10 desteğini resmi olarak sonlandırdı. Kullanıcıların Windows 11’e geçmesi için yoğun baskı yapılırken, bu kez de sorun yeni işletim sisteminde..

Windows 11 için bu ayın başlarında yeni bir yama yayınlayan Microsoft, kullanıcıları çileden çıkardı.

Kullanıcılar tarafından fark edilen yeni bir hataya göre, Görev Yöneticisi kapatıldığında aslında tamamen sonlanmıyor. Uygulama arka planda gizlice çalışmaya devam ederken, kullanıcı aracı yeniden açtığında sistem mevcut işlemi kapatmak yerine yeni bir kopya oluşturuyor. Bu durum, Görev Yöneticisi birkaç kez açılıp kapatıldığında aynı işlemin art arda çoğalmasına neden oluyor. Kısa sürede “iki tane oldu, beş tane oldu” şeklinde çoğalan bu örnekler, sistem kaynaklarının gereksiz yere tüketilmesine yol açabiliyor.

Chip’de yer alan habere göre Görev Yöneticisi’nin tek başına çok fazla sistem kaynağı kullanmaması, bu hatanın düşük sayıda tekrarlanmasında kullanıcı deneyimini hemen etkilemeyeceği anlamına geliyor. Ancak eğer kullanıcılar, özellikle eski ya da donanımı daha zayıf makinelerde bu işlemi yüzlerce kez çoğaltırsa, kaynak üzerindeki etkisi belirginleşecektir.

Öte yandan kullanıcılar, yeni bir güncelleme gelene kadar bu sorunu bilgisayarlarını kapatıp açarak geçici olarak çözebilir.

Ne yazık ki, birçok kullanıcı bu son derece kullanışlı “atlama listesi” özelliğinden habersiz. Windows 11’e görece yeni eklenen bu özellik, Microsoft tarafından varsayılan olarak devre dışı bırakılmış durumda. Özelliği etkinleştirmek isteyen kullanıcıların Ayarlar > Sistem > Gelişmiş menüsüne gidip “Görevi Sonlandır” seçeneğini aktif hale getirmeleri gerekiyor.