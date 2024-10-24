X, Facebook, Instagram, Tiktok ve Youtube platformlarında erişim engeli kalktı
TUSAŞ'a düzenlenen terör saldırısının ardından sosyal medya platformalarına getirilen bant daraltma kapsamında erişim kısıtlaması sona erdi. X, Facebook, Instagram, Tiktok ve Youtube platformlarında erişim engeli tamamen kalktı.
TUSAŞ'a yönelik terör saldırısının ardından RTÜK yayın yasağı getirirken, X, Youtube, Tiktok ve Instagram gibi sosyal medya platformlarına bant daraltma uygulanmıştı.
Terör saldırısının ardından küresel internet erişimini takip eden Netblocks, Türkiye'de Twitter sosyal medya uygulamasına erişimin kısıtlandığını bildirmişti.
Erişim kısıtlaması kaldırıldı
Sosyal medya platformalarına getirilen bant daraltma kapsamında erişim kısıtlaması sona erdi. X, Facebook, Instagram, Tiktok ve Youtube platformlarında erişim engeli tamamen kalktı.
Paylaşılan görüntüler nedeniyle bant daraltma uygulandı
Ankara'da Türk Uçak Sanayii Anonim Ortaklığı (TUSAŞ) Tesisi'ne yönelik terör saldırısının ardından sosyal medyada paylaşılan görüntüler nedeniyle kısıtlama getirilmişti.
Çoğu kişi VPN ile bağlantı kurdu
Akşam saatlerinde başlayan erişim sorunu sabah saatleri itibariyle normale döndü. Popüler sosyal medya platformlarında girişte bağlantı kesintileri yaşanmıştı. Çoğu kişi VPN ile bağlanmaya devam etmişti.