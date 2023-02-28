Xiaomi, yeni teknolojisini tanıttı: 5 dakikada tam şarj
Xiaomi, 300W hızlı şarj teknolojisini tanıttı. Yeni teknolojiyle birlikte pil doluluk oranının, 5 dakika içerisinde yüzde 100'e ulaştığı görüldü.
Çin merkezli elektronik firması Xiaomi, Mobil Dünya Kongresi'nde yeni hızlı şarj teknolojisini tanıttı. Şirket, geliştirdiği 300W şarj cihazıyla bir demo gerçekleştirdi.
Yapılan gösterimde Xiaomi, 300W şarj teknolojisini 4100 mAh pille modifiye edilmiş bir Redmi Note 12 Pro+ üzerinde gösterdi. Pilin doluluk oranının 5 dakika içerisinde yüzde 100'e ulaştığı görüldü.
Teknoloji şirketi Xiaomi'nin, söz konusu şarj teknolojisi için ne zaman üretime başlayacağı konusunda ise henüz bilgi vermedi.