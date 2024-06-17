Yapay zeka haber şirketlerinin yeni tehdidi

Reuters Gazetecilik Çalışmaları Enstitüsü tarafından pazartesi günü yayınlanan rapor, yapay zekanın (artificial intelligence-AI) zaten zor durumda olan haber endüstrisi için yeni zorluklar yarattığını ortaya koyuyor.

Rapora göre, artan maliyetler ve düşen reklam gelirleri nedeniyle toplu işten çıkarmalar, kapanmalar ve diğer kesintilerle birlikte, toplumun medyaya olan güveni yaklaşık yüzde 40'a düştü ve yapay zeka şüpheleri arttırdı.

Yapay zekanın haber siteleri ve uygulamalarından gelen trafiği de yönlendirebileceğini belirten çalışma, bunun birkaç yıl içinde bilgi ortamlarının nasıl görünebileceği konusunda "daha fazla belirsizliğe" yol açabileceğini de ifade etti.

Yapay zeka destekleyici olmalı fikri

47 ülkede araştırmaya katılan yaklaşık 10.000 kişi arasında, yapay zekanın siyaset veya savaş gibi zor haberlerde nasıl kullanılabileceğine dair "yaygın bir şüphe" olduğu belirlendi.

Araştırmaya katılan Amerikalı katılımcıların yüzde 52'si ve İngiltere'deki katılımcıların yüzde 63'ü, çoğunlukla yapay zeka ile üretilen haberlerden rahatsızlık duyduklarını söyledi.

Bununla birlikte, araştırmaya katılanlar yapay zekanın deşifre ve çeviri gibi perde arkası görevlerde gazetecilerin yerini almak yerine onları desteklemek için kullanılmasından daha memnun olacaklarını belirtti.

Güvenilir markalar teknolojileri sorumlu bir şekilde kullandıklarında ödüllendirilebilir, ancak hata yaparlarsa bu güven kolayca kaybedilebilir.

Haber merkezleri, haber web sitelerindeki bilgileri özetleme teknolojisine sahip Google ve OpenAI gibi yapay zeka şirketleri ile rekabet etmeye çalışıyor.

Ancak araştırma, medya şirketlerinin de maliyetleri düşürebileceği ve içeriklerini kullanıcılar için kişiselleştirebileceği için yapay zekayı kullandığını da ortaya koyuyor.

Yapay zekanın bu tür kullanımları arasında bazı İskandinav yayıncıların haberlerin başında AI tarafından oluşturulan "madde işaretleri" veya bir Alman yayıncının yayınladığı haberlerin yüzde beşinden fazlasını yazmak için bir AI robotu kullanması yer alıyor.

Dünyanın bazı bölgelerinde yapay zekalı radyo haber okuyucuları ve televizyon sunucuları bile mevcut.

Influencerlar, ana akım medyayı geride bırakıyor

Sosyal medya şirketleri, TikTok kullanıcılarının yüzde 13'ünün haber için bu platformu takip etmesi ile haber kuruluşlarına bir başka zorluk daha çıkarıyor.

Rapora göre, haber influencerları ana akım medya şirketlerinden rol çalıyor.

Uygulamayı haber için kullandığını söyleyen 5.600'den fazla TikTok kullanıcısı ile yapılan bir ankette, yüzde 57'si çoğunlukla bireysel kişiliklere dikkat ettiklerini belirtirken, yüzde 34'ü çoğunlukla gazetecileri veya haber markalarını takip ettiklerini söyledi.

Araştırmaya göre, Fransa'da Hugo Decrypte olarak bilinen 27 yaşındaki Hugo Travers, siyasetle ilgili açıklayıcı videolarıyla Le Monde ya da BFMTV gibi geleneksel haber markalarından daha fazla "mention" (bahsetme) alıyor. YouTube'da 2.6 milyon abonesi bulunan fenomenin, TikTok'ta ise 5.8 milyon takipçisi var.

"Genel olarak, gazetecilerin yapay zeka kullanımının henüz erken aşamalarındayız ancak bu aynı zamanda haber kuruluşları için maksimum riskli bir dönem anlamına geliyor," denilen çalışmada, "yayıncıların yapay zekayı nerede ve nasıl kullanacakları konusunda son derece dikkatli olmaları gerektiği" de ifade ediliyor.

"Çevrimiçi platformlardaki sentetik içerik seliyle ilgili daha geniş çaplı endişeler, teknolojileri sorumlu bir şekilde kullanan güvenilir markaların ödüllendirilebileceği ancak işlerin yanlış gitmesi durumunda bu güvenin kolayca kaybedilebileceği anlamına geliyor."