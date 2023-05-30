Yapay zeka sizi daha zeki yapabilir mi?

ChatGPT bir makale yazmanıza veya bir yemek planı hazırlamanıza yardımcı oluyorsa, diğer insanlarla sohbet etmenize de yardımcı olabilir mi ?

22 yaşındaki Stanford Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri öğrencisi Bryan Chiang'ın bu yılın başlarında merak ettiği de buydu.

Böylece, bir artırılmış gerçeklik göz merceği ve dizüstü bilgisayarını kaptı ve RizzGPT adını verdiği şeyi kodlamaları için birkaç arkadaşını çağırdı.

Mercek - Brilliant Labs tarafından tasarlanmış ve yazılımının denenebilmesi için açık kaynaklı bir kamera, bir mikrofon ve sözcüklerin kullanıcının gözünün önünde görüntülendiği dahili bir projektör ekranına sahip.

Birisi kullanıcıyla konuştuğunda, RizzGPT konuşmayı mikrofon aracılığıyla izliyor, metne dönüştürüyor ve bir yanıt oluşturmak için WiFi aracılığıyla OpenAI'nin yapay zeka sohbet robotu ChatGPT'ye gönderiyor.

Bu yanıt, küçük tek gözlük ekranında kısa bir gecikmeden sonra görünüyor.

Chiang, "RizzGPT temelde size talep üzerine karizma sağlamak için yapay zekayı kullanıyor ve bu nedenle mevcut devam eden konuşmanızı dinliyor ve tam olarak bundan sonra ne söyleyeceğinizi söylüyor" dedi.

Gecikme ve tepki henüz çok doğal veya karizmatik değil.

Ancak Chiang, teknolojiyle neyin mümkün olabileceğini göstermeyi amaçlayan bir prototip olduğunu söyledi.

"Bilgisayarlarla nasıl etkileşim kurduğumuz değişeli uzun zaman oldu. 5G bağlantısının, AR gözlüklerinin, donanımın ve zekanın temelde bu sistemlerle etkileşim kurmanın yeni bir yolunu, çok daha doğal olduğu yeni bir işletim sistemini yaratmak için bir araya geldiğini görüyorsunuz. Amaç, doğal insan konuşmasını tamamen değiştirmek değil" dedi.