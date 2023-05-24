Yapay zeka yardımıyla 100'e yakın kitap yazdı

Tim Boucher, son dokuz ayda 97 mini roman yayınlamak için akıllı teknolojiyi kullandı.

Newsweek için yazdığı bir makalede,

"Amacım açıktı: Distopik ucuz bilimkurgu ile zorlayıcı yapay zeka dünya inşasını birleştiren bir dizi benzersiz, büyüleyici e-kitap oluşturmak.

Artık onlara 'AI Lore kitapları' adını vermeye başladım, yapay zekanın insan yaratıcılığını artırma potansiyelinin bir kanıtı" dedi.

Yazar, beyin fırtınası ve metin oluşturmaya yardımcı olmak için yapay zeka sohbet botları ChatGPT ve Anthropic'ten Claude'u kullanırken, romanları göstermek için yapay zeka görüntü oluşturucu Midjourney'i kullandığını söyledi.

Kitaplarının her biri 5 bin kelimeye kadar ve yapay zeka tarafından oluşturulmuş 40 ila 140 resim içeriyor.

Ağustosla mayıs arasında 500'den fazla kopya sattığını söyleyen Boucher toplam kazancınınsa 2 bin dolardan fazla olduğunu açıkladı.

Diğer yazarların aksine mini romanlarını ortalama 8 saatte yazdığını belirten Boucher, "Yapay zekanın yaratıcı işlerin yerine geçeceğine yönelik popüler düşüncenin aksine, yapay zekayı yeteneklerimizi ve kapasitemizi artıracak güçlü bir araç olarak görüyorum" diye konuştu.

Boucher, "Tüm sanatçıların belli ölçüde yapay zekayı kullanması kaçınılmaz olacak. Bu sadece sizin çalışmalarınıza hizmet edecek doğru kombinasyonu bulmakla ilgili" dedi.