YouTube, izlenme ve beğeni sayılarını gerçek zamanlı gösterecek

Dijital video platformu YouTube, artık izlenme ve beğeni sayılarını gerçek zamanlı olarak gösterecek

YouTube'da videoların altında yer alan sayaçlarda videoların izlenme sayıları ve beğeniler yer alıyor. Normal şartlar altında buradaki sayılar, sayfa yenilenmediği sürece değişiklik göstermez. Yeni güncelleme ile birlikte videoyu izleseniz de durdursanız da bu sayıların anlık olarak güncelleneceği bildirildi.

Google tarafından konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak söz konusu özelliğin bazı kullanıcılar için test amaçlı sunulmuş olduğu belirtildi.