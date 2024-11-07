YouTube Premium abonelik ücretlerine zam: İşte yeni fiyat listesi

YouTube Premium, Avrupa Birliği, Orta Doğu ve Güney Amerika'daki birçok bölgedeki fiyat artışlarının ardından bugün Türkiye'deki abonelik ücretlerinde de ciddi bir zam yaptı.

Aylık abonelik ücreti, yüzde 38 oranında bir artışla 57,99 TL'den 79,99 TL'ye çıkarıldı. YouTube Premium'un 1 yıllık abonelik ücreti 579,99 TL olarak belirlenirken, aile paketi fiyatı 159,99 TL'ye yükseldi. Öğrenciler için ise yeni abonelik ücreti 52,99 TL olarak güncellendi.

Abonelik eski fiyat yeni fiyat

Bireysel Paket 57,99 TL 77,99 TL

Aile Paketi 115,99 TL 159.99 TL

Öğrenci Paketi 37,99 TL 52,99 TL

Yeni paket: Premium lite

Daha düşük maliyetli bir seçenek arayanlar için YouTube, "Premium Lite" adlı daha uygun fiyatlı bir paket sunmaya başladı. Reklamları azaltmayı amaçlayan Premium Lite paketi, Avrupa’da aylık 5,99 euro fiyatla satışa sunuluyor. Standart aboneliğe göre daha ucuz olan bu paket yalnızca reklamları kaldırıyor, ancak tam Premium abonelikte bulunan diğer özellikleri içermiyor.