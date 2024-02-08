YouTube, TikTok'a rakip olacak: Canlı yayın özelliği duyuruldu

Dijital içerik platformu YouTube, artık Shorts kısmında canlı yayınlar da yer alacağını duyurdu.

Şirketin resmî hesaplarından yapılan açıklamalara göre, içerik üreticilerinin canlı yayınları, Shorts akışında kullanıcılar tarafından görülebilecek.

YouTube’un açıklamasına göre Shorts akışındaki dikey formatlı canlı yayınlar bir ön izleme olarak karşımıza çıkacak. Kullanıcılar, alt kısımda beliren “Canlı Yayını İzle” butonuna tıkladıklarında tam ekran olarak yayını izleyebilecekler.

Öte yandan akışta kaydırarak canlı yayınlar arasında gezmek de mümkün olacak. Diğer uygulamalarda olduğu gibi emoji tepkileri gönderme, sohbet kısmına yazma gibi özellikler Shorts canlı yayınlarında da var.

WebTekno'da yer alan habere göre, Shorts’ta canlı yayın açmak isteyen üreticilerin belli koşulları sağlaması gerekecek. Canlı yayın açmak için 50’den fazla aboneye ve tek seferlik doğrulamaya sahip olmak gerekecek.