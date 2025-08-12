Bebe ve çocuk konfeksiyonunun yeni hedefi Afrika ve Amerika

ESRA ÖZARFAT

BURSA - Bursa merkezli bebek ve çocuk konfeksiyonu sektörü, yeni pazarlara açılarak ihracat gücünü artırma yolunda önemli adımlar atıyor. Bebe Çocuk Konfeksiyon Sanayici ve İş Adamları Derneği (BEKSİAD) Başkanı Mehmet Bayezit, Türkiye’nin bu alandaki üretiminin yüzde 80’ini tek başına yapan Bursalı üreticilerin, rotasını Afrika ve Amerika pazarlarına çevirdiğini söyledi. Haziran ayında Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) öncülüğünde ve Ticaret Bakanlığı destekleriyle sürdürülen Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi (UR-GE) Projesi kapsamında, sektör temsilcileri Gana’nın başkenti Akra’da iki gün süren B2B görüşmelere katıldı. Etkinliğe 48 firmanın katıldığını belirten Bayezit, “Farklı bir coğrafyayla buluştuk. Gana, küçük ürün sattığımız ama lojistik avantajımızın yüksek olduğu bir pazar. Rusya-Ukrayna savaşının ardından bu tarz yeni pazarlara yönelmemiz şart oldu” dedi. Bayezit, Kasım ayında Cezayir’de yeni bir B2B organizasyonu düzenleyeceklerini ve Şubat 2026’da Amerika’da milli katılım sağlayacakları bir fuarda yer alacaklarını duyurdu. Özellikle Amerika ve Çin arasındaki ticaret savaşının Türkiye için fırsatlar sunduğunu belirten Bayezit, “Amerika’dan da talep alıyoruz. Bu pazarı gelecek vadeden bir alan olarak görüyoruz” ifadelerini kullandı.

“İç piyasayı yeniden hatırladık”

Türkiye’deki bebek ve çocuk konfeksiyonu sektörünün yüzde 80’inin Bursa tarafından karşılandığını vurgulayan Bayezit, kentte tedarikçileriyle birlikte yaklaşık 5 bin firmanın bu alanda faaliyet gösterdiğini ve dolaylı olarak 50 bini aşkın kişiye istihdam sağlandığını söyledi. BEKSİAD bünyesinde ise 250 üyenin bulunduğunu anlatan Mehmet Bayezit, “Bursa’da sektör doğal bir kümelenme yapısına sahip. Nakıştan baskıya, malzemecilerden hammaddeye kadar tüm tedarikçilerin aynı bölgede toplanması rekabet edilebilir maliyetler oluşması noktasında üreticilere büyük avantaj sağlıyor” diye konuştu. UR-GE projeleri kapsamında bugüne kadar beş ayrı programı başarıyla tamamladıklarını aktaran Bayezit, altıncı proje için de çalışmaların sürdüğünü belirterek, “Sürdürülebilir kıldığımız UR-GE’ler Türkiye’ye örnek oldu” dedi.

“Kredi değil, ticari anlaşma istiyoruz”

Bayezit, ekonomik şartların zorlu olmasına rağmen iç pazarın önemine yeniden dikkat çekti. “Uzun yıllar Türkiye pazarını ihmal ettik. Ancak bu zorlu dönemde 85 milyonluk nüfusa sahip iç pazarın hâlâ bir dinamizm taşıdığını hatırladık” dedi. Faiz oranlarının yüksekliği ve değişen harcama alışkanlıklarının tüketimi düşürdüğünü kaydeden Bayezit, pandemi sonrası başlayan değişimin bugün çevrim içi satışları da etkilediğini belirtti. Sektörün en büyük beklentisinin kredi veya kısa vadeli desteklerden çok, uluslararası ticaretin önünü açacak kalıcı çözümler olduğunun altını çizen Bayezit şunları söyledi: “İhracata verilen destek oranlarının yüzde 2’den yüzde 3’e çıkarılması olumlu ama yetersiz. Bu oranın en az yüzde 10 seviyesine çıkarılması gerekiyor.” Gümrük birliği ve ticaret anlaşmalarının sektörün önünü açacağını vurgulayan Bayezit, “Afrika ve Azerbaycan gibi pazarlarda pahalı değiliz, ancak lojistik maliyetler büyük engel. Devlet desteğiyle bu sorun aşılırsa ihracat katkımız ciddi oranda artacaktır” değerlendirmesini yaptı.

Junioshow 2026 ile küresel alıcılar Bursa’da

Sektörün en prestijli buluşmalarından biri olan Junioshow Fuarı, 20-22 Ocak 2026 tarihleri arasında Merinos Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenecek. Bayezit, fuara 80’e yakın firmanın katılım sağlayacağını ve 300 yabancı alıcının ağırlanacağını belirtti. Etkinlik kapsamında B2B görüşmelerin de gerçekleştirileceğini duyurdu.