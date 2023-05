Merter’e “tekstilci” göçü

Takip Et

YENER KARADENİZ / PERAKENDE DÜNYASI

Türkiye’nin en önemli 3 tekstil merkezi arasında yer alan Laleli, Osmanbey ve Merter’de son yıllarda önemli bir göç hareketi yaşanıyor. Laleli’nin trafiğe kapanması ve Rusya-Ukrayna savaşı nedeni ile işlerin düşmesi, Osmanbey’de ise artan arz sorunu söz konusu hareketliliği daha da artırdı ve tekstilcilerin yönünü Merter’e çevirmesine yol açtı. Son yıllarda yeni yapı arzının had safh aya ulaştığı bölgeye yaşanan göçün de etkisiyle son 5 yılda 5 bin yeni işyeri eklenirken işlem hacmi de 1 milyar dolardan 5 milyar dolara yükseldi. Merter Sanayici ve İşadamları Derneği (MESİAD) Başkanı Gürbüz Oruç, önümüzdeki 2 yılda 2 bin yeni işyeri arzının daha gerçekleşeceğini belirtirken, gerekli adımların atılması halinde bu tutarın 10 milyar dolarlara kadar çıkabileceğini söyledi. İstanbul’un Güngören ilçesi sınırları içerisinde yer alan Merter, hem perakende hem de toptan satışın gerçekleştiği önemli tekstil merkezlerinden biri… Geçmiş yıllarda yaşlı yapıları ile faaliyet gösteren bölge şimdilerde her geçen yıl eklenen yeni yapılarla çehresini değiştiriyor. Benesta 350 bağımsız dükkandan oluşan yeni proje hayata geçirirken 200 dükkandan oluşan Sentez isimli çarşı da önümüzdeki günlerde açılacak. Kale Grubu da bölgede inşaat için arayışta…

7 sokağa yayıldı

Geçen yıl gerçekleştirilen genel kurulda başkanlığa seçilen MESİAD Başkanı Gürbüz Oruç, “Merter fiziki yapı itibari ile Laleli ve Osmanbey’den daha avantajlı durumda. Çünkü ticaretin döndüğü bölgede konut yok. Ve genişlemeye de müsait bir alan var. Biz 15 yıl önce bir sempozyum yaptık ve bu sempozyum sonrasında gerekli düzenlemeler yapılarak sokakların trafiğe kapatılmasına karar verilmişti. 6 sokaktan oluşuyordu bölge. Bu 6 sokakta yer yer bireysel mağazalar yer yer de çarşılar vardı. Merter aynı zamanda imalatçı olduğu için müşterilerin de ilgisini çekti ve buraya doğru bir akın başladı. Zaman içinde bu yer yetmez oldu. Bu nedenle 6 sokaktan 7 sokağa çıktık. Çam sokak ve Selvi sokağa doğru taştı” dedi.

5 yılda 5 bin yeni firma geldi

Şimdilerde bu alanın da yetmemeye başladığı bilgisini veren Oruç, yeni çarşıların oluşmaya devam ettiğini dile getirdi. Firmaların üretim üslerinin bulunduğu alanların da artık showroom’a dönüşmeye başladığını belirten Oruç, “Birkaç firma da söz konusu talebi görerek buraya yatırım yaptı. Bunlardan biri Benesta. Dükkan talebi olunca proje değişikliği yaptılar ve 350 dükkanı hayata geçirdiler. Bizim de 150-160 dükkanın yer aldığı 4 adet çarşımız var. Bir tanesi ağustos gibi faaliyete geçerken biri de yapım aşamasında. Genişleme devam ediyor” ifadelerini kullandı. Oruç’un verdiği bilgilere göre 5 yıl içinde 5 bin yeni firma bölgeye dahil olmuş. Söz konusu hareketin olumsuz etkileri de görülmeye başlanmış. Oruç, “Talep yüksek olunca kiralar da arttı. İnşaatlar yapılıyor ama kira artışlarını tetikledi bu durum” dedi.

Ciro, 10 milyar dolara yükselebilir

MESİAD Başkanı Oruç’un verdiği bilgilere göre, bölgede belediyeye kayıtlı 10 bin işletme bulunuyor ve bunun 9 bini tekstil alanında faaliyet gösteriyor. Burada ticaretin canlanması ile yatırımların hızla arttığını dile getiren Oruç, “Bundan sonra bölgede marka oluşturacak işletmelerin sayısını artırmamız lazım. Merter’den çıkma bir isim olan Ticaret Bakanı Mehmet Muş ile daha önce birkaç seyahate katılmıştım. Kendisine de söyledim. Buranın ciddiye alınıp şekillendirilmesi gerekiyor. Seçimler tamamlandığında ve muhataplarımız bakanlık düzeyinde atandığında ve gerekli çalışmalar yapıldığında 5 milyar dolar olan cironun 10-15 milyar dolara çıkması zor değil. Bunun için bizi bizimle baş başa bırakmamaları gerekiyor. Buradaki patronların yüzde 90’ı genç ve sıfırdan gelen patronlar. Başarı hikayeleri var ama bu isimlere nasıl daha daha başarılı olunacağını öğretmek gerekiyor” şeklinde konuştu.

Merter Türkiye’nin Çin’i oldu

Yeni mağaza bulmanın sorun olduğuna dikkat çeken Gürbüz Oruç, “Merter'de yer bulmak için ciddi hava paraları teklif edenler oldu. Laleli de Osmanbey de çok iyi biliniyor ama Merter şu an Türkiye’nin Çin’i gibi. Her türlü kalite ve fiyatta ürün bulabiliyorsunuz. Ortadoğu ve Arap ülkeleri başta olmak üzere dünyanın her yerinde bilinirliği yüksek. Bundan dolayı buraya yoğun bir talep var. İnsanlar ilk etapta işini burada halledip buradan gitmeye başladılar. Bu durumda Osmanbey’in gardı düştü. Laleli’yi de Rusya çok etkiledi. Merter’in önü açık. Yaptığımız görüşmelere göre önümüzdeki 2 yılda 2 bin tane daha mağaza devreye girecek” diye konuştu. -