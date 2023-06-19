THBB: Faaliyet Endeksi, en yüksek değerine ulaştı

Hazır Beton Endeksi Mayıs Ayı Raporu'na göre, Faaliyet Endeksi, yılın ilk 4 ayında kararsız devam ederken, mayısta yıl içerisindeki en yüksek değerine ulaştı.

Beklenti Endeksi, eşik değerin üzerine çıktı. Güven Endeksi ise hem beklentinin üzerinde seyrediyor hem de yukarı yönlü hareketine devam ediyor. Bunlar, inşaat sektöründe mayıs ayında yukarı yönlü bir ivmenin başladığına işaret ediyor.

Geçen yıla göre, tüm endeksler, inşaat sektöründe bir canlanmaya işaret ediyor. Faaliyet Endeksi, Beklenti Endeksi ve Güven Endeksi değerindeki yükseliş, Hazır Beton Endeksi'nin yukarı yönlü hareketine neden oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen THBB Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Işık, yılın ilk 4 ayında kararsız devam eden Faaliyet Endeksi'nin mayısta yıl içerisindeki en yüksek değerine ulaştığını belirterek, şunları kaydetti:

"Rapor, inşaat sektöründe geride bıraktığımız mayıs ayında yukarı yönlü bir ivmenin başladığına işaret etmektedir. Geçen yıla kıyasla tüm endeksler de inşaat sektöründeki canlanmayı ortaya koydu. Yeni başlayan 'Yarısı Bizden' kampanyasına olan yoğun ilgi sonrasında Sayın Cumhurbaşkanımızın kentsel dönüşüm konusunda daha kararlı adımlar atılacağını belirterek, depreme dayanıklı olmayan, sel veya afet tehlikesi altında olan binaların yenilenmesinin gerekliliğini bir kez daha dile getirmesi, önümüzdeki dönemde kentsel dönüşümün gündemde kalarak ülke ekonomisinin en önemli başlıklarından biri olmaya devam edeceğinin göstergesidir. Hiç kuşkusuz ki bu süreçte inşaat sektörü de üzerine düşen sorumluluğu yerine getirecektir. Halihazırda Üretici Fiyat Endeksi ile paralellik arz eden İnşaat Maliyet Endeksi'ndeki artışın aynı seyir ile devam etmesi, kentsel dönüşüm sürecinde, politikalarının başarısının bir diğer anahtarı olacaktır. Enflasyon ve faiz politikalarının kentsel dönüşüm ile yakından ilgili olduğu, bundan sonrasında uygulamaya konulacak olan tüm kamusal politikaların bu 2 kanal üzerinden de desteklenmesi gerektiğini unutmamak gerekmektedir."