TÜGİS Başkanı Kaan Sidar: “Gıdada uluslararası rekabet için inovasyon ve Ar-Ge şart!

Türkiye gıda sanayi küresel zorluklara rağmen kapsamlı teşvikler, modern üretim altyapıları ve Ar-Ge odaklı politikalarla istikrarlı büyümesini sürdürüyor. Kamunun stratejik adımlarının da desteğiyle Türkiye gıda sanayi iç pazarda istikrarı korurken, uluslararası alanda etkin konumunu güçlendiriyor.

8 bin 589 yatırıma teşvik belgesi düzenlendi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın öncülüğünde ve Türkiye gıda sanayinin sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda birçok stratejik proje hayata geçiriliyor. Bu kapsamda 2002 yılından bugüne kadar gıda ürünleri imalatına yönelik 8 bin 589 yatırıma teşvik belgesi düzenlendi. Ayrıca 708 milyar lira yatırımın ve 252 bin nitelikli istihdamın önü açıldı. Bu desteklerin önemine değinen TÜGİS Başkanı Kaan Sidar, “Bakanlığımızın özel bir hassasiyet sergilediğini memnuniyetle gözlemliyoruz. Örneğin “Anadolu’dakiler” projesiyle yerel ürünler uluslararası pazarlara açılarak coğrafi işaretli ürünlerimiz hak ettiği değere ulaşıyor” ifadelerini kullandı. Sidar, Türkiye’nin 1658 tescilli coğrafi işaretli ürünle dünya genelinde eşsiz bir potansiyele sahip olduğunu da sözlerine ekledi.

“Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, sürdürülebilir büyümemizi destekliyor”

İklim krizinin neden olduğu kuraklık ve tarımsal üretimde yaşanan zorluklara rağmen Türkiye gıda sanayinin güçlü bir duruş sergilediğini belirten Kaan Sidar, “Özellikle Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın çok yönlü destek politikaları, gıda sanayimizin inovasyon odaklı, rekabetçi ve katma değer üreten bir ekosisteme dönüşmesine öncülük ediyor. Ar-Ge yatırımlarından gıda ihtisas organize sanayi bölgelerine, teknoloji odaklı girişimlerden yerel değerlerin markalaştırılmasına kadar uzanan geniş yelpazedeki destekleyici politikalar, sektörümüzün sürdürülebilir büyümesine ivme katıyor. Böylelikle sektörümüz, hem iç pazarın ihtiyaçlarını karşılıyor hem de uluslararası rekabette konumunu her geçen gün güçlendiriyor. Bu kapsamda Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mehmet Fatih Kacır’ın davetimize icabet ettiği Sürdürülebilir Gıda Zirvesi’nde, gıda sanayimizin ulusal kalkınmada başat sektörlerden biri olduğunun altı çizmesi sektörün geleceğine yönelik kararlılığımızı daha da pekiştirdi. Kendilerine sanayimize olan destekleri ve duydukları güven için bir kez daha teşekkürlerimizi sunarız” şeklinde konuştu.