TÜREB Yeşil Enerji’ye yönelik farkındalık ve kurumsal kapasite oluşturacak

ANKARA (EKONOMİ) – Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği (TÜREB), AB IPA III programı kapsamında “Değişim Rüzgarı: Yeşil Enerji ile Paydaşların Güçlendirilmesi” adını verdiği projeyi başlattı. Ana hedefi, elektrikte karbon emisyon oranını azaltma ve rüzgar enerjisi kullanımı ile artışını desteklemek için kurumların kapasitesini geliştirme olarak çizilen projede, farkındalık ve kapasite oluşturma planları öne çıktı. Projenin ana hedefe uygun amaçları, Rüzgar enerjisinin çevre ve insanlar için faydalarının ortaya konulması, farkındalık ve vatandaşlık bilinci oluşturma;

Rüzgardan elektrik üretiminin teşvik edilmesine ve yenilenebilir enerji farkındalığının artırılması; Doğalgaz bağımlılığını ve fosil yakıt tüketimini azaltmak amacıyla ülkenin enerji arzında rüzgar enerjisi temelli enerji üretim payının artırılmasına katkı; Rüzgar enerjisi alanındaki tedarik zinciri ihtiyaçlarını karşılamak için rüzgar endüstrisinde gerekli kapasite geliştirme, koordinasyon ve entegrasyonu sağlamak olarak çizildi.

Toplam bütçesi 567 bin 367 euro olarak belirlenen proje 48 ayda tamamlanacak. Proje kapsamında öncelikli olarak sektörün mevzuat ve işgücü-eğitim ana çerçevesi içinde Pazar, sektörün görümü, teknoloji, tedarik zinciri-lojistik, farkındalık başlıklarının ele alınacağı mevcut durum analizi yapılacak, görüş ve tavsiyeler oluşturulacak. Çeşitli araştırma modelleriyle ihtiyaç analizi yapılacak, iyi uygulama örnekleri derlenecek. Kamu teşvik raporu da hazırlanarak, kamu ile de yapılacak olan toplantı, araştırma ve incelemelerden sonra politika belgesi oluşturulacak. Farkındalık ve kurumsal kapasitenin geliştirilmesi için girişimcilik, finansman gibi alanlarda eğitimler düzenlenecek.

Alt hibe programı açılacak

Proje içinde, genel amacı “Sivil toplum kuruluşlarını ve yerel yönetimleri Avrupa Yeşil Mutabakatı'nın ana politikaları ve hedefleri hakkında bilgilendirerek güçlendirmek ve bu konuda farkındalıklarını artırmak” olarak çizilen, belediye, sivil toplum kuruluşlarının Avrupa Yeşil Mutabakatı hakkında bilgilendirilmesi ile yerel kurum, kuruluş ve bireylerin farkındalığının artırılması, girişimciliğin canlandırılması için ayrıca bir alt hibe programı açılacak.

Proje kapsamında yerli rüzgar enerjisi endüstrisi için bir zirve yapılacak, ayrıca seminer, sanal gösterimler, simülasyonlar ile farkındalık faaliyetleri yürütülecek.

Projenin tanıtımı için düzenlenen toplantıda konuşan TÜREB Genel Sekreteri İskender Kökey, birlik olarak yürüttükleri faaliyetlerle örtüşen çağrıyı görünce projeyi geliştirdiklerini, Türkiye’nin Avrupa’nın ilk 5 rüzgar sanayicisi ülkesinden biri olduğunu belirterek, “Türkiye Rüzgar Sanayisi Sektörü, yıllık 2,2 Milyar euroluk değer üretimi, 20 bin kişiyi aşan doğrudan istihdamıyla, sadece ülkemiz için değil, büyük kısmı Avrupa bölgesine ihracat olmak üzere yarattığı artı değer ile bölgesinin de en önemli, en stratejik rüzgar sanayisi üretim üssüdür” dedi.

Tanıtım toplantısına, AB Komisyonu Türkiye Delegasyonu’ndan Christian Ballaro ile Enerji İşleri Genel Müdür Yardımcısı Sebahattin Öz de katıldı.