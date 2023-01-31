2023 turizm hedefi rötar yaptı

Selenay Yağcı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen basın toplantısında turizmde 2022 yılı verileri ile 2023-2028 hedeflerini paylaştı. 2019 yılında açıklanan “2023 Turizm Stratejisi”nde öngörülen 75 milyon turist ve 65 milyar dolar turizm geliri hedefleri pandemi sonrası revize edilerek 56 milyar dolar gelir, 60 milyon turist olarak belirlendi.

2023’te turizm gelirlerinin yüzde 21 artacağını anlatan Bakan Ersoy, “2024 yılında 68, 2025’te 77, 2026’da 85,3, 2027’de 93 ve 2028 yılında 100 milyar dolar geliri hedefliyoruz” dedi.

2018 yılından bu yana kişi başı gecelik gelirin ön plana çıktığını vurgulayan Bakan Ersoy, “2012'de 75 dolar, turizmin zirve yaptığı 2013 ve 2014 yıllarında 85 dolarlara kadar kişi başı gecelik gelire ulaştık. Daha sonra terör olayları ve krizlerde aşağı doğru bir ivme görüyoruz.

2016 ve 2017 yıllarında 64 dolar, 2018’de alınan önlemler sonucu ilk etapta 67 dolar daha sonra 77 dolar. 2020'de maalesef pandemiyle nedeniyle, paralel çizgi çiziyoruz. 2021 itibariyle tekrar çıkış başlıyor ve 81 dolar. 2022 yılını 87,5 dolar kişi başı gecelik gelirle kapattık. Bu tutarı 2023 yılında 95 dolara, 2028'de 118 dolara çekmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.

Kriz dönemlerinde ortalama kalış sürelerinin yükseldiğine dikkati çeken Bakan Ersoy, pandemide 12,6 güne çıkan ortalama kalış sürelerinin gerilemesini ‘turizm açısından sağlıklı bir gelişme’ olarak niteledi. Yurt dışı yerleşik Türklerin ortalama geceleme süresi 17 iken yabancı turistin ortalamasının 8,5 olduğunu kaydeden Ersoy.

“Ortalama kalış süresini ürün çeşitliliği de etkiliyor. İstanbul’da ortalama 4,5 gün konaklama yapılıyor, resort bölgelerinde ortalama 14 geceyi bulan rakamlarla karşılıyoruz. Ocak ayı turist girişlerinde çok önemli gelişmeler oldu. Gayet iyi rezervasyonlar geliyor. Bu da bizim 2023 hedeflerimizin çok gerçekçi belirlendiğini gösterir” dedi.

"THY’nin uçtuğu her yer hedef pazar"

Türk Hava Yolları'nın uçtuğu her yerin hedef pazar olduğunu ve pazar çeşitlemesi kapsamında yeni odak pazarlar oluşturduklarının altını çizen Bakan Ersoy, "Bu dönemde bu pazarlarda ciddi artışlar göreceğiz. Bunların başında ABD geliyor. 2019 yılında ABD’den yaklaşık 520 bin ziyaretçi gelmişti. Bu yıl 1 milyonu aştık, önümüzdeki sene hedef 1,8 milyon ziyaretçi ağırlamak.

Güney Amerika ülkelerinden gelen ziyaretçi sayısını ise film endüstrisinin etkisiyle artıracağız. Oradaki insanlar Yunus Emre Enstitüsü’ne başvurarak Türkçe öğrenmek istiyorlar. Globalde yaptığımız reklam ve tanıtımlarla oradan gelen ziyaretçi sayısını artıracağız.

Körfez, Uzakdoğu ve Asya ülkelerinden gelen ziyaretçileri 2023 yılından itibaren artıracağız. Sabiha Gökçen Havalimanı'nın çok yakında ikinci pisti devreye alınmasıyla İstanbul’da gelecekte hava trafiğini rahatça karşılayacak. Yeni yatırımlar tamamlandığında kapasite 75 milyon yolcuya ulaşacak. Antalya’da yeni yatırımlarla operasyonel kapasite 80 milyona çıkarılacak” diye konuştu.

Hollywood ortak yapımı dizi projelerinin de bu yıl hayata geçirileceğini açıklayan Ersoy, “Hollywood ve Türk yatırımcılarla ortak dizi, film üretimine başlayacağız. Bu filmlerin global platformlarda yayınlanmasını sağlayacağız. Çok geniş bir izleyici kitlesi bekliyoruz” dedi.

Sürdürülebilirlik sertifikalı tesis artacak

Türkiye’nin, GSTC Küresel Sürdürülebilir Turizm Konseyi ile hükümet nezdinde ilk ulusal program anlaşması imzaladığını açıklayan Bakan Ersoy, “Sürdürülebilir Turizm Programı kapsamında 2030 yılına kadar kademeli olarak tüm turizm hizmetleri sertifikalandırılacak. 2030 yılına kadar toplam 24 bin 500 konaklama tesisi Sürdürülebilirlik sertifikasına sahip olacak.

Arıtma tesisleri yatırımlarına hız verdik. Bu aslında büyükşehir belediyelerinin işi, bakanlığımızın değil. Ancak bakanlık olarak turizm bölgelerinde destek olmaya başladık. Antalya Belek bölgesindeki arıtma noktasını tamamladık; Bodrum, İçmeler, Torba bölgesinde yatırıma başladık. Hizmete Mayıs 2023’te açmış olacağız. Kemer’de temel atma çalışmaları tamamlandı. Mayıs 2024’te hayata geçireceğiz” şeklinde konuştu.

TGA bütçesi 2023’te 170 milyon dolar

Geçen yıl 140 milyon dolar olan Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) bütçesinin bu yıl 170 milyon dolara yükselmesini tahmin ettiklerini belirten Bakan Ersoy, 2028 yılında ise bütçenin 225 milyon dolara yükselmesini beklediklerini kaydetti. Bakan Ersoy’un sunumuna göre; markaların deneyimlenmesi ve etkili kişiler tarafından duyurulması adına 2023 yılında 95 ülkeden 7 bin basın mensubu, influencer ve tur operatörü ağırlanacak. 2028 yılında ise toplam 120 ülkeden 10 bin ağırlama yapılacak.

“2022’de Cumhuriyet tarihi rekoru kırdık”

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2022 yılının 51,4 milyon turist ve 46,3 milyar dolar turizm geliriyle tamamlandığını belirterek, “Bütün bu rakamlara baktığınızda hem toplam gelir hem kişi başı gecelik gelirde Cumhuriyet tarihi rekorlarını kırdık” dedi. Türkiye İstatistik Kurumu’nun verilerine göre turizm geliri 2022’de bir önceki yıla göre yüzde 53,4 artarak 46 milyar 284 milyon dolar oldu.

Gelirin 34 milyar 477 milyon dolarını kişisel harcamalar, 11 milyar 807 milyon dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu. Turizm geliri 4. çeyrekte bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 22,2 artarak 11 milyar 374 milyon dolar oldu. Turizm gelirinin yüzde 15,3'ü Türkiye’yi ziyaret eden yurtdışı ikametli vatandaşlardan elde edildi. Gecelik ortalama harcama 89 dolar, yurtdışında ikamet eden vatandaşların gecelik ortalama harcaması ise 60 dolar oldu.

Turizm giderleri ise 2022’de bir önceki yıla göre yüzde 130,9 artarak 4 milyar 276 milyon 533 bin dolar oldu. Bunun 3 milyar 753 milyon 403 bin dolarını kişisel, 523 milyon 130 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu. Yurt dışını ziyaret eden vatandaş sayısı bir önceki yıla göre yüzde 165,4 artarak 7 milyon 266 bin 773 kişi oldu. Bunların kişi başı ortalama harcaması 589 dolar olarak gerçekleşti.

5 yıllık turizm stratejisinde neler var?

-Turizmde ürün çeşitliliği noktasında 5 yılda birçok alanda çalışmalar yapılacak. İnanç turizmi, gastronomi, bisiklet, spor ve kongre turizminde yeni alanlarda tanıtım ve geliştirme çalışmaları yapılacak.

- Anadolu toprakları üzerinde farklı inançları kapsayan mevcut 30 adet inanç rotası ayrı başlıklar altında daha yoğun tanıtılacak.

- 2023'te Michelin Rehberi'ne İstanbul'un yanı sıra en az bir destinasyon daha eklenecek. 2028'de rehbere eklenen şehir sayısı 5'e yükselecek.

- Türkiye genelinde 20 adet tematik ürün rotasına entegre edilen spor deneyimleri markalaştırılarak tanıtılacak.

- Bisiklet rotalarının sayısı 2028’e kadar 117’den 300’e çıkarılacak. Bisiklet dostu otel sertifikalı tesis sayısı 250’ye yükseltilecek.

- 2019’da 97 olan Türkiye’de gerçekleştirilmiş uluslararası kongre sayısı 2028 yılında 155’e çıkarılacak.

- Halk plajları konsepti genişletecek. 2023 yılında Bodrum’da Türkbükü, Torba, Koyunbaba ve Küçük Çaltıcak, Hatay Pirinçlik, Giresun Güre, İstanbul Şile plajları açılacak.