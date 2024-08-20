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5 kişiden biri tatile gidebildi: Yurt dışına gidenler ve borç alanlar arttı

Ipsos araştırmasına göre, 5 kişiden biri tatile gidebilirken, yaklaşık 10 kişiden 9’u ekonomik nedenlerle tatile gidemedi. Gidenler de akraba evi tercih etti.

Haber Merkezi
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5 kişiden biri tatile gidebildi: Yurt dışına gidenler ve borç alanlar arttı
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Ipsos Gündeme Dair Araştırması Ağustos 2024 verilerini açıkladı.

Katılımcılara yaz tatili ile ilgili sorular sorulan araştırmada, katılımcıların cevapların oranları ve değişimler dikkat çekti.

Yaz tatilli öncesinde planlama yapıp yapmadıkları sorulan katılımcılarda 10 kişiden 7’si erken rezervasyondan ya da indirim kampanyalarından yararlandı. Ekonomik koşullar ve bütçe kısıtlamaları, yaz tatili tercihlerini doğrudan etkilemiş.

Tatile gidenler azaldı

Türkiye’den katılımcılara yaz tatili yapıp yapmadıkları sorulduğunda, geçen yıl yaz tatili yapanlar yüzde 28 olurken, bu yıl bu oran yüzde 20’ye gerilemiş.

Hiçbir şekilde yaz tatili yapamayacağını söyleyenler yüzde 59 oranında olurken, “Neden yaz tatili yapılamadı?” sorusunun cevabında da yine değişim ve nedenler görülüyor.

Yaz tatili yapamama nedenlerine bakıldığında, bu yıl ekonomik nedenler geçen yıl gibi ilk sırada gelse de oransal olarak yüzde 78’den yüzde 87’e çıkmış görünüyor. İşi nedeniyle tatile gidemeyenlerin oranı yüzde 14’ten 10’a, sağlık sorunları nedeniyle tatile gidemeyenlerin oranı ise yüzde 6’dan yüzde 4’e geriliyor.

Yurt dışına gidenler arttı

Araştırmada katılımcılara yaz tatili için yurt içini mi, yurt dışını mı tercih ettikleri sorulduğunda, geçen yıl yaz tatili yapanların yüzde 97’si tatilin yurt içinde yaparken, bu yıl bu oran yüzde 86’ya gerilemiş. Geçen yıl yurt dışında yüzde 2 oranında katılımcı tatil yaparken, bu yıl tatile çıkanların yüzde 14’ü yurt dışını tercih etmiş. Halen tatil planlayanların içinde de yurt dışına çıkmayı düşünenlerin oranı yüzde 6 olmuş.

Akraba evi ilk tercih

Yaz tatilinde katılımcılara nerede kaldıkları sorulduğunda, tatilde otel ve pansiyonda konaklayanların oranı 5 puan gerilerken, aile, akraba ve arkadaş yanında kalanların oranı yükselmiş.

Borç alanlarda yüksek artış

Geçen yıl gibi tatil masraflarını kendi karşılayanların oranı çoğunlukta olurken, 12 puan gerileme görülüyor. Bankadan kredi çekenler ev ailesinden borç alanlarda ise yükseliş çarpıcı oluyor.

Yaz tatiline gidenler en çok turizm şirketleri ve seyahat siteleri üzerinden planlama yapıyor.

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