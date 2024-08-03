Bodrumlu turizmcilerden 'pahalı' söylemlerine tepki: Her bütçeye hitap ediyor

Türkiye'nin gözde turizm merkezi Bodrum, sosyal medyada dolaşan 'pahalı' algısına karşı tepkilerini yükseltiyor.

Turizmciler, bu iddiaların ilçeye zarar verdiğini ve Bodrum'un her bütçeye hitap eden tatil seçenekleri sunduğunu savunuyor.

MGallery The Bodrum Otel Yönetim Kurulu Başkanı Murat Delibalta, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Delibalta, "Bodrum'a haksızlık yapılıyor. Burada her bütçeye göre tatil imkanı var. Bodrum'u sadece pahalı göstermek diğer işletmelere büyük bir haksızlık olur" dedi.

Delibalta, otellerinin lüks segmentte yer aldığını ve misafirlerinin bu durumu bilerek geldiklerini belirterek, "Bodrum'da uygun fiyatlı oteller de var. Bu tamamen almak istediğiniz hizmete bağlıdır. Sosyal medyada oluşturulan 'Bodrum çok pahalı' algısı, Bodrum turizmine büyük zarar vermektedir." ifadelerini kullandı.

"Bodrum'u karalamak ülkeyi karalamaktır"

Delibalta, Bodrum'un hem Türkiye'nin hem de dünyanın gözbebeği bir turizm destinasyonu olduğunu vurgulayarak, "Bodrum'u karalamak ülkeyi karalamaktır. Ekonomiye ciddi bir katkısı olan ilçeye bu haksızlık yapılmamalıdır." dedi.