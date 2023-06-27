Bayram tatilinin adresi akraba evi

Selenay YAĞCI

Bu yıl 9 güne çıkarılan Kurban Bayramı tatilinde yaklaşık 8-10 milyon kişinin seyahat ettiği, yaklaşık 2 milyon kişinin de otellerde konakladığı hesaplanıyor. Yurt içindeki yüksek otel fiyatları nedeniyle bütçesi olanlar ev kiralama ya da yurtdışı turlarını tercih ederken bütçe ayıramayanlar ise akraba ve arkadaş evini tercih etti. Seyahat sitesi Enuygun’un verilerine göre bayramda yurtiçi uçak biletleri satışı yüzde 320 artarken otel rezervasyonlarındaki artış yüzde 70’te kaldı. Yurtdışı uçak bileti satışları ise yüzde 174 arttı. Yaz dönemine denk gelen tatillerin birçoğunda olduğu gibi Kurban Bayramı için de en çok Antalya’ya uçak bileti satışı oldu. Ancak Antalya’yı sırasıyla Trabzon, Diyarbakır, Van takip ederken Bodrum beşinci sırada yer buldu.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, bu bayramda yaklaşık 2 milyon kişinin yurt içinde tatil yaptığı bilgisini paylaştı. Bağlıkaya, “Yurtiçinde Ege ve Akdeniz’e talep yoğunlaşmış durumda. Antalya’da Alanya, Side, Belek, Kemer, Kaş öne çıkarken Ege’de Kuşadası, Didim, Bodrum, Marmaris, Fethiye tercih ediliyor” dedi. Bağlıkaya, yurtdışı turlarında ise daha çok vize istenmeyen destinasyonların öne çıktığını, Balkan turları ve Yunan adalarının da talep alan bölgeler arasında olduğunu söyledi.

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Müberra Eresin, “Kıyılarda yüzde 100 olmasa da turizmcileri memnun edecek doluluk oranlarına ulaşılacak. İstanbul başta olmak üzere şehir otellerinde ise ağırlıklı Körfez ve Ortadoğu’dan misafirlerimizi ağırlayacağız gibi gözüküyor” diye konuştu. Taksiciler İstanbul’daki yerli turist sayısının arttığını belirtirken, turizmciler yerli turistin daha çok tanıdık ya da akraba yanında kaldığını kaydetti. İstanbul’da taksi şoförlüğü yapan Ahmet Alşan, “Son dönemde taksilere talep arttı. Binen yerli yolcu da turist. Gençler akraba ziyareti bahanesiyle İstanbul’u görmeye geliyorlar” dedi. İstanbul otellerinin müşterileri ise Ortadoğulu turistler oldu. Antalya’da yabancı turist açısından yüksek sezonun başladığını ifade eden TÜGİ- AD Başkan Yardımcısı ve turizm acentesi Medulux Health&Travel sahibi Şebnem Akman Balta, yerli turist açısından Euro ve dolar kurunun yükselmesinin otel rezervasyonlarını olumsuz etkilediğini belirtti. NG Hotels Yönetim Kurulu Başkanı Hediye Güral Gür, bayrama yönelik kampanyaların ilgi gördüğünü, NG Hotels’in Sapanca ve Afyon otellerinin yüksek talep aldığını söyledi.

Akrabaya “ulaşım” bile ucuz değil

Bu yıl en ucuz tatil mekânı olarak yazlıklar ile akraba, arkadaş evlerinin öne çıktığını vurgulayan Avantajix.com Kurucu ortağı Güçlü Kayral, 10 tatilciden 6’sının bayramı akraba evlerinde geçireceğini söyledi. Kayral, “4 kişilik aile, en ucuz otelde 5 gece konaklama ve yol parasıyla birlikte 25 bin lira harcıyor. Otel 5 yıldız seviyesine çıkınca 5 günlük tatil 80 bin liraya ulaşıyor. Yurtdışı turların 5 günlük maliyeti ise kişi başı 15-20 bin liradan başlıyor. Akraba, arkadaş evinin giderleri de otellerle kıyaslandığında ucuz, yoksa yol ve ortak giderler bütçeyi sarsar hale geldi. Yol masrafı olarak 5 bin lirayı gözden çıkarmak gerekiyor. Köyde ya da küçük şehirlerde ortak masrafl ar çok fazla olmasa da tatil yörelerinde bu rakam haftalık 10 bin lirayı buluyor” dedi. Tur Operatörleri Platformu Başkanı Cem Polatoğlu bayramda memlekete gidenlerin de seyahat hareketini yarattığını hatırlatarak, “Bu bayram alım gücünün de düşmesiyle daha çok arkadaş, akraba evinde kalmayı tercih edenleri görüyoruz. Büyük bir kesim de kıyı otellerine vereceği parayı yabancı ülke görmeye harcamak istiyor. Otel fiyatlarının artmasıyla ev kiralama da ciddi seçenek oldu. Yurtdışına gidenlerin yazlıklarını kiraya verdiklerini gördük. Hatta Bodrum’da kendisi daha ucuz eve geçip kendi evini kiralayan var” dedi.

ŞEHİR OTELLERİNDE YÜZDE 100 ARTIŞ VAR

Otel ve villa arama platformu Neredekal. com’un verilerine göre oda fi yatları önceki yıla göre yüzde 94 arttı. Ortalama gecelik oda fi yatı bir yılda 933 TL’den bin 812 TL’ye yükseldi. 100 ve üzeri tesise sahip şehirlerde oda fi yatı en çok artan il, yüzde 127’lik artış ile Ankara oldu. Onu, yüzde 106 ile Balıkesir ve yüzde 99 ile Trabzon takip etti. Muğla otellerinde yüzde 81, İzmir otellerinde yüzde 90 ve Antalya otellerinde ise yüzde 92’lik fi yat artış görüldü. Kıyı otellerde tatil 50 bin liraya dayanınca birçok kişinin tercihi yurtdışı oldu. Vizesiz gidilen ülkeler ilk sırada yer aldı. Enuygun’un verilerine göre ilk sırada yer alan Belgrad’ı Bakü, Saraybosna, Amsterdam ve Düsseldorf takip etti. Jolly Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Burçin Baysak da “Vizesiz destinasyonlara talep artışı oldu. Vizeli turlarda ise Yunanistan, İtalya, Strazburg, Colmar ve Bükreş öne çıkıyor” dedi. İstanbul'a yılın ilk 5 ayında gelen yabancı turist sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19 artarak 6 milyon 276 bin 481 oldu. Mayısta gelen yabancı turist sayısındaki artış ise yüzde 7’de kaldı.