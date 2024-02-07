BBC yazdı: Dünyanın en çok ziyaret edilen iki kenti Türkiye'de! Gizli kahraman Antalya

Seyahat yazarı Stacey Leasca imzalı yazıda, seyahatin neredeyse Covid-19 salgını öncesindeki seviyeye geldiğini aktardı.

Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Turizm Örgütü’nün Kasım 2023’teki “uluslararası seyahatlerin pandemi öncesi seviyelerin yüzde 90'ına ulaşma yolunda ilerlediği ve yıl boyunca yaklaşık 975 milyon kişinin yurtdışına çıktığı” açıklamasına atıf yapılan haberde, uluslararası ‘gezginlerinin’ çoğunun aklındaki ortak destinasyonun Türkiye olduğu belirtildi.

Euromonitor International’ın hazırladığı 2023 tarihli Top 100 Şehir Destinasyonları Endeksi’ne göre; dünyada en çok ziyaret edilen dört şehirden ikisi Türkiye'de; İstanbul ve Antalya.

Hadrian Kapısı veya Üçkapılar, şehrik turistik noktalarından biri. 130 yılında Roma İmparatoru Hadrianus'un Antalya'yı ziyareti onuruna, kenti çevreleyen sur üzerinde inşa edilmiş anıtsal zafer takı her gün on binlerce turist tarafından ziyaret ediliyor.

Raporda, "İstanbul, 2023’te uluslararası varış sayısında bir önceki yıla göre yüzde 26'lık artışla listenin başında yer alırken, ikinci sırada Londra (yüzde 17 artış) ve üçüncü sırada Dubai (yüzde 18 artış) yer alıyor.

BBC Travel yazısındaki aktarılan bu bilgilerin ardından ise İstanbul ve Antalya’ya ilişkin bilgiler yer aldı:

İstanbul süpriz değil ama Antalya...

* İstanbul'un 15,5 milyon nüfuslu bir megalopolis (Avrupa'nın en büyüğü) olduğu düşünüldüğünde bu büyük bir sürpriz olmayabilir. Ancak daha da ilginç olanı, Türk Rivierası'nda yer alan ve 1,3 milyon kişiye ev sahipliği yapan Antalya'nın 16,5 milyon uluslararası ziyaretçiyi ağırlamayı nasıl başardığı.

* Bu rakam, Paris (Nüfus: 2,1 milyon), Hong Kong (Nüfus: 7,4 milyon), Bangkok (Nüfus: 11 milyon) ve New York City'den (Nüfus: 8,5 milyon) daha fazla ve kendi nüfusunun 12 katından daha fazla.

* Antalya, uluslararası ziyaretçilerin büyük çoğunluğunu oluşturan Almanlar, Ruslar ve İngilizler için uzun zamandır popüler bir seyahat noktası. Turkuaz suları, ılıman kışları, çok sıcak yazları ve 300 gün güneşli havası, Antalya'yı tarihsel olarak bir plaj destinasyonu haline getirdi.

* Ancak Roma surları ve Osmanlı döneminden kalma evlerle çevrili kireçtaşı platosunun üzerindeki dramatik konumu, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün bir keresinde "Hiç şüphe yok ki Antalya dünyanın en güzel yeridir" demesine yol açtı.

Faselis ya da Phaselis, Likya'da bulunan antik bir Yunan ve Roma şehri. Kemer ilçesi yakınlarında. Phaselis, tarihî özelliklerinin yanında plajlarıyla bir deniz turizmi alanı işlevi görüyor.

Uçuşlardaki artış sayesinde...

* Mevcut uçuşlardaki büyük artış sayesinde, dünyanın dört bir yanından daha fazla insan Antalya'nın güzelliğini deneyimliyor. Euromonitor International raporuna göre, şehir 2023 yılında 2022 yılına kıyasla uluslararası ziyaretçi sayısında yüzde 29'luk bir artış yaşadı.

* Ancak gezginler sadece İstanbul ve Antalya'ya gitmiyor.Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü verilerine göre, 2023 yılında Türkiye genelinde iç ve dış hat uçuşları bir önceki yıla göre yüzde 16,3 artış gösterdi ve ülke bu yıl daha da fazla uluslararası ziyaretçiyi ağırlamaya hazır görünüyor.

Artışta vize kolaylığı etkisi

* Ocak 2024'te Türkiye, ABD, Kanada ve Meksika'dan gelen yolcuların 90 günden az süren ziyaretleri için e-vize alma zorunluluğunu ortadan kaldırdı. Giriş koşullarındaki bu son gevşemenin, 2023 yılında yüzde 10,4 artışla 49 milyondan fazla ziyaretçiye ulaşan Türkiye'ye gelen uluslararası gezgin sayısını artırması muhtemeldir.

* Türkiye aynı zamanda Amerikalılar için ziyaret edilebilecek nispeten uygun fiyatlı bir yer olmaya devam ediyor; yaşam maliyetinin ABD'dekinden yüzde 54 daha düşük olduğu tahmin ediliyor.

Kaleiçi'nin sokakları ve yapıları Antalya tarihinin izlerini günümüze kadar taşıyor.

Sağlık turizmi de ilgiyi artırıyor

* Türkiye'ye ziyaretçi çeken bir diğer husus da büyüyen sağlık turizmi sektörü. Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre, 2022 yılında yaklaşık 1,2 milyon kişi sağlık turizmi için Türkiye'ye seyahat etti. Bu rakam 2021 yılına kıyasla yüzde 308'lik bir artış anlamına geliyor.

* Sadece 2023 yılının ilk yarısında 746 bin 290 medikal turist daha Türkiye'yi ziyaret etti. Antalya, diş turizmi için özellikle popüler bir nokta olup, birçok yerel diş hekimi ve her şey dahil diş turizmi operatörleri hastaların seyahat konaklamalarını da ödemeyi teklif ediyor.