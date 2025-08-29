Binef Çiftliği, Düzce turizmine katkı veriyor

Üniversite eğitimi ardından farklı yerlerde ve kurumlarda görev yaptığını ve bu arada Düzcelilerin farklı mekan arayışı içinde çevre illere gittiklerini tespit ederek bu işe yöneldiğini anlatan Murat Seyok, “Mühendislik eğitimi aldım. Uzun yıllar özel sektörde idareci olarak görev yaptım. Düzce’de bu açığı tespit ettikten sonra burada ailemizle birlikte burada kahvaltı verelim dedik. İlk yıllarda annem mutfakta yemek yaptı, rahmetli babam seyislik yapıp atların bakımını üstlendi. Kardeşim, eşim ve ben garsonluk yaptık. Cumartesi-Pazar günleri kahvaltı verdikten sonra işlerimize geri dönüyorduk. Beş yıl böyle devam ettik. İşletmemize gelenleri asla müşteri değil hep misafir olarak gördük. İnsanlara olan sıcak ilgimizle işler büyüyünce tüm hafta hizmet vermeye başladık ve ufak ufak ilave yatırımlarla da bugüne ulaştık” diye konuştu.

Bugün küçük bir aile işletmesi olarak Atçılık ve Restoran hizmeti ile Düzce tanıtımına katkı vermeye çalıştıklarını anlatan Seyok, “ Şuan Binef Çiftliğimizde restoran ve at binişi faaliyetleri yanında yarış atı yetiştiriciliği de yapıyoruz. Her sene 7-10 tane tay elde ediyoruz seyislerimizle bunların yarış atı olarak yetiştiriyor satıyoruz. Alıcılarda bu atları İstanbul, İzmir gibi yerlerde koşturuyorlar. Bu zamana kadar yetiştirdiğimiz at sayısı 20 tane vardır. Çiftliğimizde ayrıca Midilli cinsi binek atlarımız var buraya gelen misafirlerimizin çocuklarına biniş eğitimi veriyoruz” dedi.

Bölgenin en iyi işletmesiyiz

Son 10 yıldır artık daha profesyonel mutfak ekibi ile çalıştıklarını anlatan Seyok, şunları söyledi:

“ Burada aslında bir mucize yaratılıyor. Normalde buraya endüstriyel mutfak lazımdı ama işlerin buraya geleceğini bilmediğimiz için hep ekleme sistemlerle devam ettik. Ayrıca restorancı olmadığımız için ufak tefek aksaklıklara da buraya gelenler aldırmıyor. Buna rağmen şuan bu bölgenin en iyilerindeniz. Bugün çiftliğimizde sabah kahvaltısı, öğlen ve akşam yemekleri var. İlk aşamada müşteri portföyümüzün yüzde 75’ i buraya atlar için geldi ama artık gelenlerle aramızda sıcak samimilik bir bağımlılık oluşturduk. Düzce’ de şuanda tekiz insanlar buraya doğallığımız ve sıcak ilgimizden dolayı geliyorlar ”

Özel sektör olmadan olmaz

Bu arada eski eserlere ve antikaya olan ilgisinden dolayı topladığı bu tür eşyaları da çiftlikte sergilediğini ayrıca hediyelik eşyalarda yaparak sattıklarını anlatan Murat Seyok,” Burada hediyelik olarak boncuklu ürünler var resim çerçevesi küllük çeşitli şeyler var. Eski eşyaları topluyor burada sergiliyorum aslında düzce de birilerinin öncülük ederek kent müzesi oluşturmalı çokta güzel olur” diye konuşuyor. Düzce’de turizmin yeterince gelişmemesinden yakınarak ilgili ve yetkili kişilerin bu sektöre biraz daha ilgi göstermelerini isteyen Seyok, “Bana göre Düzce’de turizmin gelişememesi kentin tanıtım faaliyetlerinde özel sektörün yer almamasından kaynaklı. O kültür burada oluşturulmalı. Hep birlikte ortak çaba ile çalışmak ve turizmle ilgili yatırımların iyi koordine etmek gerek. Düzce’ de turizm potansiyeli çok fazla. Ama harekete geçiremiyoruz” dedi.

Tur otobüsleri önümüzden geçip gidiyor

Şuan yapılan organizasyonların hiçbirinde özel sektör mantığı bulunmadığını öne süren Seyok, şöyle devam etti:

“Yapılan organizasyonların içinde özel sektör de yok. Valilik, Özel İdare, Belediye, Üniversite hepsi memur zihniyetinde. Fuarlarda vakum ambalaj fındık dağıtıp, broşür bastırınca oluyor sanıyorlar. Ama öyle değil. Bu sene bana veya bir başkasına 5 tane Tur Otobüsü gelecek mi? Gelmiyor. Bununla ilgili turizm işletmecileri olarak bir heyet oluşturup Düzce TSO’ dan toplantı istedik. Bizi kaale bile almadılar. Biz bilsek haftada bir iki, otobüs Düzce’ye gelecek ona göre yapılanırız. Ama ne hikmetse İstanbul’dan kalkan turlar Sapanca, Bolu, Kastamonu hatta önümüzden geçip Rize’ye gidiyor ama Düzce’ye gelmiyorlar. Ben de soruyorum burada doğa dahil her türlü değer ve güzellik varken bu insanlar Rize’ye kadar gidiyorlar da buraya niye gelmiyorlar. Turizmi Düzce de geliştirmek istiyorsak hep birlikte el ele vererek çalışmalıyız.”