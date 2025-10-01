Düzce 5. uluslararası sürdürülebilir turizm kongresi yapıldı

Programa; Düzce Valisi Selçuk Aslan, Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, Akçakoca Kaymakamı Deniz Pişkin, Düzce TSO Kurulu Başkanı Erdoğan Bıyık, TSO Meclis Başkanı Tanju Acar, farklı üniversitelerden akademisyenler ve sektör temsilcileri katıldı.

Kongre Düzenleme Komitesi Başkanı Prof. Dr. Muammer Mesci, yaptığı açılış konuşmasında kongrenin amacını, turizm alanında sürdürülebilirlik vizyonuna katkı sunacak akademik çalışmaları paylaşmak ve bölgesel turizm potansiyeline olumlu etkiler sağlamak şeklinde açıkladı.

Doğa ve Tarih Turizminde büyük potansiyeli var

Düzce TSO Başkanı Erdoğan Bıyık, kentin son yıllarda turizm alanında büyük adımlar attığını belirti. Turizmi çok önemsediklerini vurgulayan Bıyık, kamu sivil toplum kuruluşları iş birliğinde güzel çalışmalara imza atıklarına işaret etti. Düzce’nin doğa ve tarih turizminde büyük potansiyeli olduğunu söyleyen Erdoğan Bıyık, bu alandaki faaliyetleri akademik çalışmalarla desteklerini ifade etti.

Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, turizmin yalnızca ekonomik bir faaliyet olmadığını, aynı zamanda kültürlerin buluştuğu, toplumların kaynaştığı ve çevre bilincinin güçlendiği çok yönlü bir alan olduğunu ifade etti. Kongreyi Akçakoca’da düzenlemekten onur duyduklarını belirten Rektör Sözbir de destekleri için Vali Selçuk Aslan, Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, TSO Başkanı Erdoğan Bıyık ve tüm paydaşlara teşekkür etti. Bölgenin doğal güzelliklerini, kültürel zenginliklerini ve turizm potansiyelini akademik çalışmalarla destekleyerek geleceğe taşımayı da önemli bir görev olarak gördüklerine dikkat çeken Sözbir, Turizm Fakültesi’nde Turizm Rehberliği gibi şehrin ihtiyacı olan bölümleri açmak istediklerini sözlerine ekledi.

Düzce Turizm ve Bölgesel Turizm Master Planı

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü yaptığı konuşmada, butik bir şehir olan Düzce’nin güneyinde yayla ve şelalelerin olduğunu, kuzeyinde ise tarih ve denizin bulunduğunu söyleyerek Karadeniz Bölgesi’nin tek antik tiyatrosunun da Düzce’de olduğunu dillendirdi. Düzce turizminde tanıtım eksikliği olduğu tespitinde bulunan Dr. Faruk Özlü, Düzce Turizm Master Planı ve Bölgesel Turizm Master Planı hazırlayacakları belirterek kongredeki bildirilerin kitap haline getirilmesini istedi.

Düzce Doğa ve Kültür Turizminde söz sahibi olacak

Düzce Valisi Selçuk Aslan, Akçakoca’da anlamlı bir kongre için bir arada olduklarını belirterek akademisyenlerin ulusal ve uluslararası iyi uygulama örneklerini içeren bildirilerinin yol gösterici olacağını ifade etti. Onlarca yaylası, şelalesi, gölü, mağarası olan, denizi bulanan Düzce’nin turizm gelirlerinin istenen seviyede olmadığına işaret eden Vali Aslan, tanıtım faaliyetleri, akademik çalışmalar ve eğitsel hizmetlerle turizmde yüksek katma değere ulaşılabileceğine inandığını belirtti.

Düzce’de Sürdürülebilir Turizm

Kongrenin “Düzce’de Sürdürülebilir Turizm” başlıklı açılış paneli ise Prof. Dr. Orhan Batman’ın moderatörlüğündeki yapıldı Panelinin ilk konuşmacısı TSO Başkanı Erdoğan Bıyık, göreve geldiklerinde turizm bürosu kurduklarını, turizm haritası çıkardıklarını ifade ederek Düzce’yi tanıtmaya çalıştıklarını söyledi. TÜRSAB Batı Karadeniz Bölge Temsil Kurulu Başkanı Ercan Güner’de, sürdürülebilir turizmde doğayı, kültürü ve ekonomiyi korumanın önemine dikkat çekerek seyahat acentelerinin bu süreçte büyük rol oynadığını söyledi.

Akçakoca Turizm ve Tanıtıma Derneği Başkanı Ali Çubukçu ise Akçakoca’nın turizm sektöründeki tarihsel sürecinden bahsederek eğitimli ve dışa dönük jenerasyonla birlikte turizmdeki gelişmenin hızlandığını ve planlamanın çok önemli olduğunu vurguladı.

Eş zamanlı oturumlarla ufuk açıcı bilgiler

Kongrede öğleden sonra eş zamanlı düzenlenen oturumlarda; “Sürdürülebilir Turizm Perspektifinde Trabzon Yaylalarının Mevcut Durumu ve Geleceği”, “Aşırı Turizm’e Yönelik Kavramsal Bir Bakış Açısı; Örnek Destinasyonlar ve Türkiye”, “Turizm İşletme Belgeli Otellerin Web Sitelerinde Bulunan Sürdürülebilirlik Bilgilerinin İncelenmesi”, “Uzay Turizmi ve Küresel Sürdürülebilirlik”, “Sürdürülebilir Restoran Farkındalığı”, “Turizm Yoğun Bölgelerde Geri Dönüşüm Uygulamalarının Sürdürülebilirlik Açısından Değerlendirilmesi; Akçakoca Örneği”, “Kadınların Sıfır Atık Yönetimine Katkıları”, “Turistlerin Gözünden Sürdürülebilir Turizm: Akçakoca Örneği”, “Çevresel Sürdürülebilir Davranışların Önündeki Engeller” gibi birçok başlıkta bilgiler sunuldu.