Görgel: “Tarihi Demirciler Çarşımızda Çalışmalar Başlıyor”

Ali ESKALEN-Kahramanmaraş

Tarihi Demirciler Çarşısı’nı ziyaret eden Başkan Görgel, “6 Şubat depremlerinde hasar alan çarşımızın restorasyonu noktasında gerçekleştirilecek çalışmalara ilişkin fikir alışverişinde bulunduk. İnşallah bu zorlu süreci hep birlikte atlatacağız. Büyükşehir Belediyesi olarak bu süreçte bizler de elimizden gelen gayreti göstereceğiz” dedi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, şehrin köklü tarihi ve kültürel miraslarından biri olan Demirciler Çarşısı’nı ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Görgel, çarşı esnafına hayırlı işler dileklerini iletirken, vatandaşlarla da samimi sohbetler gerçekleştirdi. 6 Şubat depremlerinde zarar gören bölgeler arasında yer alan Demirciler Çarşısı’nın geleceğine ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Başkan Görgel, çarşıda hasar alan 75 iş yerinin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından aslına uygun şekilde yeniden restore edileceğini ifade etti. Bu kapsamda esnaflarla görüş alışverişinde bulunan Görgel, yapılacak çalışmaların bölgenin tarihi dokusuna ve işlevselliğine uygun olacağının altını çizdi. Ziyaret sırasında Başkan Görgel’i büyük bir ilgiyle karşılayan çarşı esnafı, projeye desteklerini dile getirdi.

Depremde Hasar Alan 75 İş Yeri Yenilenecek

6 Şubat depremlerinde Demirciler Çarşısı’nda hasar alan 75 iş yerinin aslına uygun bir şekilde restore edilerek yeniden hizmete sunulacağını belirten Başkan Fırat Görgel, “Demirciler Çarşımızı ziyaret ederek esnaflarımızla bir araya geldik, sohbet ettik, taleplerini dinledik. 6 Şubat depremlerinde hasar alan 75 iş yerinin restorasyonu noktasında gerçekleştirilecek çalışmalara ilişkin fikir alışverişinde bulunduk. İnşallah bu zorlu süreci hep birlikte atlatacağız. Büyükşehir Belediyesi olarak bu süreçte bizler de elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Bakanlıklarımızla birlikte tarihi yapılarımızı aslına uygun bir şekilde restore ederek yeniden şehrimizin ve hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız. Tüm esnaflarımıza ve hemşehrilerimize yeni Kahramanmaraş’ın imar ve inşası noktasında göstermiş oldukları sabır ve özveriden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.