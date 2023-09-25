GÜMTOB, personel ihtiyacına çözüm için harekete geçti

Esra Özarfat

BURSA - Turizm sektöründe personel eksikliği sorununun her geçen gün arttığına değinen GÜMTOB Yönetim Kurulu Başkanı Buğra Artıç, meslek okullarından mezun olan gençlerin sadece yüzde 20’sinin sektörde çalışmaya devam ettiğini söyledi. Gençlerin farklı sektörlere yöneldiğini belirten Artıç, “Gençlerimizi sektörümüzde tutmak her zaman önceliğimiz olacak. Sektörümüzdeki personel eksikliğine çözüm olabilmek amacıyla GÜMTOB olarak Bursa Büyükşehir Belediyesi İstihdam ve Kariyer Ofisi (BİKO) işbirliği ile ortak bir proje geliştirdik. Bu proje ile Konaklama-Servis ve Kat Hizmetleri bölümlerinde kurslar açıyoruz. MEB’in müfredatında 360 saati bulan eğitim programlarını bizler günümüz koşullarında öncelik ihtiyacımız doğrultusunda güncelledik. Bu kurslarımızı 13 günlük bir süreyi geçmeyecek bir şekilde hazırladık. Burada teorik ve uygulamalı eğitimler sonrasında başarılı olan kursiyerlerimizi personel ihtiyacı olan tesislerimizde istihdam edilebileceğiz” dedi. Artıç, projenin İŞKUR tarafından İşbaşı Eğitim Programı ile de destekleneceğini anlattı.

Diğer bir istihdam projesinin de AIESEC ile yaptıkları işbirliği olduğunu dile getiren Buğra Artıç, bu protokolle tesislerde ihtiyaç doğrultusunda yurt dışından personel istihdamı sağlanabileceğini ifade etti.