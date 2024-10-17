2025’in umudu “süper erken rezervasyon”da

SELENAY YAĞCI / İSTANBUL

Bu yıl turist sayısında rekorlar kıran Türkiye’de 2025 yılında süper erken rezervasyon yılı olması bekleniyor. Bu yıl sezonda TL bazında neredeyse yüzde 100, döviz bazında da yüzde 25 artan oda fiyatlarının önümüzdeki yılda da artmaya devam edeceği öngörülüyor. Bu nedenle her yıl biraz daha öne çekilen ‘erken rezervasyon’ döneminin 2025 yılı için daha da hareketli geçeceği tahmin ediliyor. Sektör temsilcileri, erken rezervasyona ayrılan odaların satışa çıkar çıkmaz satılmasını bekliyor. Özellikle yabancı turistin bu konuda daha atak olduğu belirtiliyor.

“Hedefimiz gecelemede İspanya’yı yakalamak”

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği AKTOB Başkanı Kaan Kavaloğlu, 2025 yılında da fiyat artışlarının devam edeceğini belirterek “Türkiye turizmi kaliteli ve bunu kabul ettirmek için bir geçiş yılı olacak. Bu anlamda zor ama altından kalkabileceğimiz bir yıl geliyor. Erken rezervasyonların öneminin daha da ortaya çıkacağı bir yıl olacak” dedi.

Antalya’da yaklaşık 17 milyon turist ağırladıklarını kaydeden Kavaloğlu, “Her turist yaklaşık 9,5 geceleme yapıyor. Dünyanın en çok ziyaret edilen şehirlerinden biri İstanbul diğeri ise Antalya. Şu anda kişi başı geceleme fiyatlarımız 105-107 dolarları buldu. Hedefimiz İspanya gibi 125 dolarları yakalamak. 2025 yılı çok daha parlak bir yıl olacak” diye konuştu.

“Fiyat artışları talebi düşürüyor”

Almanya’da faaliyet gösteren turizm satış şirketi Schmetterling CEO’su Ömer Karaca, Almanya’da 2024’ün çok hızlı başladığını hatırlatarak, 2025’te de aynı sürecin yaşanmasını beklediklerini belirtti. Almanya’da birçok operatörün Türkiye satışlarında rekor kırdığını söyleyen Karaca, “Eskiden erken rezervasyon diyorduk şimdi süper erken rezervasyon diyoruz. Türkiye’yi de çok hızlı satmaya başladık. bence 2025 bizim için çok heyecanlı geçecek” şeklinde konuştu.

Jolly Yönetim Kurulu Başkanı Mete Vardar da Jolly’nin Türkiye’de satılan paket turların yüzde 50’sini oluşturduğunu belirterek, 2025 yılında Türkiye’de iyi bir tatil yapmak için erken rezervasyonun öneminin daha da arttığını vurguladı.