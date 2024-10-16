Gübretaş Olağanüstü Genel Kurulu 25 Kasım'da yapılacak

Gübretaş'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderdiği açıklamada, gündem maddelerine, bağlı ortaklığın Razi Petrochemical Co. firmasının satışına ilişkin gerekli görüşmelerin yürütülmesi başta olmak üzere, tüm iş ve işlemlerin yerine getirilmesi maksadıyla yönetim kuruluna yetki verilmesi maddesinin eklenmesine karar verildiğini bildirdi.