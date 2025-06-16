Pazarama ve TROY, dijital alışverişi destekleyen iş birliğini duyurdu

Türkiye İş Bankası’nın %100 iştiraki olan ve yerli bir e-ticaret pazaryeri olarak hizmet veren Pazarama, Bankalararası Kart Merkezi (BKM) tarafından geliştirilen ve işletilen Türkiye’nin Ödeme Yöntemi TROY ile güçlerini birleştirerek alışverişi avantajlı, güvenli ve çok daha tasarruflu hale getiriyor.

"Ülkemizin markalarıyla güç birliği yapmayı stratejik bir öncelik olarak görüyoruz"

Kampanyanın hem ödeme sistemleri hem de e-ticaret sektörü açısından önemli bir adım olduğunu belirten Pazarama Genel Müdürü M. Bülent Kutacun, iş birliğiyle ilgili şu açıklamada bulundu:

“Türkiye’nin dijital ekonomisini sürdürülebilir ve kapsayıcı hale getirmek adına ülkemizin markalarıyla güç birliği yapmayı stratejik bir öncelik olarak görüyoruz. TROY ile birlikte hayata geçirdiğimiz bu kampanya ile Türkiye’nin finansal bağımsızlığı noktasında stratejik öneme sahip olan ulusal ödeme yöntemimizin dijital platformlarda aktif kullanımına katkı sağlarken aynı zamanda kullanıcılarımıza değer katan bir deneyim sunuyoruz. İnovasyonla yerli gücü bir araya getirecek projelerimizle tüketicilerimize avantajlar sunmaya devam edeceğiz.” dedi.

"İş birliklerimizi ve yenilikçi çözümlerimizi artırarak sürdüreceğiz"

BKM Genel Müdürü Ozan Deniz iş birliği ile ilgili açıklamada bulundu:

“Türkiye’nin dijital dönüşüm yolculuğunda ulusal kart şemamız TROY’un aktif kullanılarak yaygınlaşması; finansal ekosistemimizin bağımsızlığı, güvenliği ve sürdürülebilirliği açısından büyük önem taşıyor. Yerli bir pazaryeri olarak dijital ekonomiye değer katan Pazarama ile hayata geçirdiğimiz bu iş birliği, avantajlı ve güvenli alışveriş imkânı yaratmanın yanı sıra TROY logolu tüm kartların dijital kanallarda daha etkin kullanılmasına katkı sağlıyor. TROY’un günlük hayatta kullanım yaygınlığını sağlamak ve yeni avantajlar sunmak için iş birliklerimizi ve yenilikçi çözümlerimizi artırarak sürdüreceğiz.” dedi.

16 Haziran – 16 Temmuz tarihleri arasında geçerli olacak kampanya kapsamında, Pazarama’dan TROY logolu banka kartı, kredi kartı ya da ön ödemeli kartlarla yapılan 500 TL ve üzeri alışverişlerde anında 150 TL indirim fırsatı sunuluyor. Bu iş birliği, Türkiye’nin dijital ekonomi vizyonuna hizmet eden iki markayı aynı platformda bir araya getirirken TROY kart kullanıcılarına hem tasarruf hem de güvenli alışveriş imkânı sunuyor.

Kampanyaya dair tüm detaylar Troy ve Pazarama'nın web sitelerinde kampanyalar alanında yer alıyor.

İş ortakları ve müşterilerine her yönüyle şeffaf bir pazaryeri partneri olmak hedefiyle çalışmalarını sürdüren Pazarama, online alışverişin yanı sıra; uçak bileti satışı, otel rezervasyonu, araç kiralama, şehir ulaşım kartlarına yükleme, araçta mobil ödeme gibi farklı alanlarda da müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere faaliyetlerini sürdürüyor. Kampanyaya katılmak ve Pazarama’nın fırsatlarla dolu dünyasını keşfetmek için Pazarama mobil uygulamasını indirebilir ya da Pazarama'nın web sitesini ziyaret edebilirsiniz.