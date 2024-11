Hilton, 3 yeni markasıyla 10 yeni otel için imza attı

SELENAY YAĞCI/İSTANBUL

ABD merkezli otel devi Hilton, ödüllü 4 markası DoubleTree by Hilton, Tapestry Collection by Hilton, Hilton Garden Inn ve Hampton by Hilton altında 10 yeni otel anlaşması imzalayarak portföyüne binden fazla oda ekleyeceğini duyurdu. Türkiye’ye 3 yeni markasını daha getiren şirketin geliştirme aşamasındakiler de dahil Türkiye’deki otel sayısı 120’yi aşacak. Gelecek yıl Türkiye’deki 70. yılını kutlayacak olan Hilton, ülke genelindeki 10 yeni anlaşmaya ek olarak, 2025 yazında Türkiye’deki ilk havalimanı otelini İstanbul Havalimanı’nda amiral gemisi markası Hilton Hotels & Resorts adıyla açacak. Türkiye’nin Hilton grubu içinde en büyük 6 pazardan biri olduğunu ifade eden Hilton Avrupa Kıtası Kıdemli Başkan Yardımcısı David Kelly, yakın gelecekte de Akdeniz çanağında yeni gelişmeler olsa da Türkiye’nin en önemli stratejik pazarlarından olmaya devam edeceğine inandıklarını, Türkiye’nin turizmdeki fırsatların da devam edeceğini belirtti.

Bitlis’e ilk Hilton, Sarıkamış’a kayak oteli

Önümüzdeki yıl içinde 10 yeni otel açarak 3 yeni markayı daha Türkiye’deki portföylerine katacaklarını söyleyen Kelly, “Avrupa’daki en hızlı büyüyen pazarlarından biri olarak Türkiye’de bugün 83 otel işletiyoruz ve 39 otel de proje aşamasında” dedi. David Kelly, Türkiye’deki özellikle son dönemde kongre ve toplantı segmentinde yoğun talep olduğunu ifade etti.

Açılacak otellerin büyüklerine göre yatırımların maliyetinin 10- 15 milyon dolar arasında değiştiğini ifade eden Hilton Orta, Doğu ve Güney Avrupa’dan Sorumlu Geliştirme Başkan Yardımcısı Mike Collini ise “Türkiye, Hilton için sadece İstanbul’da değil, diğer şehirlerde de büyük fırsatlar sunuyor. Çeşitli segmentlere hitap eden markalarımız altında, faaliyet gösteren ve geliştirme aşamasındaki tesislerle bilirkte otel sayımızı 122’ye çıkarıyoruz. Son 10 yılda Türkiye’deki otel sayımızı iki katından fazla artırdık” şeklinde konuştu.

Hilton Türkiye Yatırım Direktörü Funda Eratıcı da şunları kaydetti: “Hilton’un orta segment portföyü, önümüzdeki 3 yıl içinde açılacak sekiz yeni tesisle genişlemeye devam edecek ve bu otellerin her biri kendi bölgelerindeki ilk Hilton oteli olacak. Bizim için heyecanlı olan Bitlis ve Düzce’de açacağımız oteller. Hilton Garden Inn Bitlis, 112 oda, bir restoran, bir bar, bir fitness merkezi ve iki toplantı salonuyla 2026 baharında açılacak. by Hilton Düzce’nin de 2026 yılında açılması ve tesiste 120 oda bulunması planlanıyor. Bu il sanayi bölgesi olmasına rağmen iş insanlarının konaklayacağı otel bulunmuyordu. Türkiye’deki ilk kayak otelimizin açılışı ve Tapestry Collection by Hilton markamız altındaki ikinci tesisimizin tanıtımı, bizim için heyecan verici bir dönüm noktası. Sumka Gayrimenkul Yatırım Geliştirme AŞ ile atılan imzalar ardından, Bodrum Eskiçeşme, Tapestry Collection by Hilton’un Mayıs 2026’da açılması planlanıyor. Önümüzdeki aylarda açılması planlanan DoubleTree by Hilton Kars Sarıkamış, Faras İnşaat Yapı Sanayii Ticaret Limited Şirketi ile yapılan anlaşma kapsamında, Hilton’un Türkiye’deki ilk kayak merkezi tesisi olacak. Konfor ve tarzın harmanlandığı otelde, 18’i süit olmak üzere 84 oda bulunacak. Sarıkamış’ın eşsiz kayak merkezlerine yakın konumuyla konuklarını ağırlayacak. Misafirler, telesiyejden indikten sonra otelin girişine yürüyerek veya kayak pistinden aşağı inerek kolayca ulaşabilecek.”

İstanbul’un ilk Hilton’una 80 milyon dolarlık yenileme

Hilton’un Türkiye’de tarihinin 70 yılda dayandığına dikkat çeken David Kelly, ikonik Hilton İstanbul Bosphorus ile 1955’te ilk oteli açtıklarını hatırlatarak, “70 yıllık tarihimizin en heyecan verici dönemindeyiz. Türkiye Hilton için stratejik bir pazar. 70 yıl boyunca burada güçlü bir büyüme sergiledik. Başka pazarlar büyürken Türkiye de büyümeye devam etti. Yine böyle olacağına inanıyorum. Türkiye’deki fırsatlar da devam edecek. Dünya Seyahat ve Turizm Konseyi (WTTC) raporuna göre 2023’te Türkiye’nin GSYİH’nın yüzde 12’si turizmden geliyordu. Biz bunun daha da artacağına inanıyoruz ve bu büyüyen pazarın bir parçası olmak istiyoruz. Avrupa’da şu anda resortlarda büyüme potansiyeli var. Ama Hilton olarak bu bizim resort stratejimizi kapsıyor. Türkiye’de resortlar bizim için öncelikli ve odak noktası. Ayrıca, ikonik Hilton İstanbul Bosphorus’un 80 milyon dolarlık renovasyonu için de çalışmalarımız devam ediyor. Önümüzdeki yıl tamamlanması planlanıyor” diye konuştu.