İDO, yeni seferleriyle birlikte bu yıl 300 bin yolcu hedefliyor

DUYGU GÖKSU / İZMİR

Geçtiğimiz yıl Ege Adaları'na başlattığı seferlere yoğun talep alan İDO (İstanbul Deniz Otobüsleri), gelen yoğun talepler doğrultusunda 2025 sezonunda yeni rotalar ekleyerek Ege Adaları sefer sayılarını artırdı. İDO, 16 Mayıs'ta Dikili-Midilli ve 30 Mayıs'ta Fethiye-Rodos arasında ilk seferlerini gerçekleştirecek. İDO Genel Müdürü Dr. Murat Orhan, geçen yıl Ege’de 4 adaya gerçekleştirdikleri seferlerle 155 bin yolcu taşıyarak pazara hızlı bir giriş yaptıklarını, bu yıl eklenen yeni seferlerle birlikte hedeflerinin 300 binin üzerinde yolcu taşımak olduğunu söyledi.

Bu yıl hem sefer hem de gidilen ada sayısını artırarak yerli ve yabancı tatilcilerin ihtiyaçlarına daha iyi cevap vermeyi hedeflediklerini dile getiren Orhan, “Sadece bir deniz ulaşım şirketi olmanın ötesinde, Ege Bölgesi’ne ekonomik ve turistik değer kazandıracak bir turizm potansiyeli yaratmayı hedefliyoruz. Sürpriz rotalar da yakında açıklanacak. Ege Adaları’nda 450 yolcu kapasiteli konforlu gemiler hizmet veriyor. Bugün 50 gemilik geniş bir filo ile ulaştırma faaliyetlerimize devam ediyoruz. Ayrıca yakın zamanda 15 milyon dolar civarında bir yatırımla 4 yeni arabalı vapur alarak önemli bir yatırım yaptık” diye konuştu.

Bu yıl tüm denizlerde olmayı hedeflediklerini söyleyen Orhan, “Ayrıca Karadeniz'e yönelik de sürpriz hamleler yakında. Her geçen gün yolcu ve araç sayısını artırarak, Ege Adaları seferlerimizle pazardaki ürün çeşitliliğini geliştirmeye devam ediyoruz. Bu bölgelerde istihdama ve ekonomik hareketliliğe de katkı sağlıyoruz. Tatil turizminin yüksek sezonu Temmuz ve Ağustos ayları boyunca haftanın her günü Ege Adaları’na seferler devam edecek” dedi.