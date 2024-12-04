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İtalya'da kısa süreli konaklamalara düzenleme: Şifreli anahtar kutularına yasak geldi

İtalya İçişleri Bakanlığı, kısa süreli kiralamalar için şifreli anahtar kutuları ve WhatsApp üzerinden check-in uygulamasını yasakladı. Ev sahiplerinin müşterilere kimlik kontrollerini bizzat yapmasını zorunlu kıldı.

Haber Merkezi
AA
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İtalya'da kısa süreli konaklamalara düzenleme: Şifreli anahtar kutularına yasak geldi
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Ulusal basında çıkan haberlere göre, İçişleri Bakanlığı, kamu düzeni ve güvenliğini gerekçe göstererek kısa süreli konaklamalar için özel bir kararname çıkardı.

İtalya İçişleri Bakanlığının kararnamesine göre, ülke genelinde kısa süreli ev kiralayan müşteriler, şifreli anahtar kutuları kullanma suretiyle mülke giriş sisteminden yararlanamayacak.

WhatsApp'la 'check-in' yasaklandı

Kararnameyle aynı zamanda, müşterilerin "Whatsapp" gibi mesajlaşma uygulamaları üzerinden kimlik belgelerinin fotoğrafını göndermesiyle yapılan "check-in" uygulamasına da son veriliyor. Söz konusu tedbir, müşterilerin, ev sahibi veya temsilcisinin hazır bulunmasıyla mülke giriş yapmasını öngörüyor.

Roma'ya komşu Vatikan Şehir Devleti'nde gelecek yıl Katoliklerin kutlayacağı "Jübile Yılı"nı hatırlatan bakanlık yetkilileri, söz konusu tedbirin, suç veya terör gruplarıyla ilintili kişilerin olası konaklamalarını ve kamu güvenliğine yönelik riskleri önlemek için alındığını kaydetti.

İtalya'da "Rönesans"ın başkenti olarak anılan ve çok fazla turist çeken Floransa’da da belediye yönetimi, geçen ay kentte yılbaşından itibaren şifreli anahtar kutularını yasaklama kararı almıştı.

Başkent Roma'da "Robin Hood" şapkalı bir grup, şifreli anahtar kutuları bulunduran bazı evleri boyayla işaretleyerek bu uygulamaya tepki göstermişti.

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