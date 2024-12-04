Yabancı yatırımcılar: Akçay faiz indirimi konusunda temkinli

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay yeniden Londra’da. Geçen hafta Citi’nin konferansına katılmak üzere Londra’da bulunan Akçay bu hafta ise BofA Merrill Lynch konferansı için yeniden Londra’da. Akçay iki hafta üst üste Londra’ya gelmiş oldu.

Bu ziyaret Merkez Bankası’ndan faiz indirim beklentilerinin arttığı, Merkez Bankası’nın takvimli iletişime hız verdiği bir dönemeçte; Türkiye’de Kasım enflasyonun açıklanmasının hemen ardından gerçekleşiyor.

Akçay yatırımcılarla buluştu

CNBC-e'den Berfu Güven'in haberine göre Akçay dün akşam Londra’ya gelir gelmez bir grup yatırımcı ile buluştu. Bu sabah ise Londra saatiyle sekizden itibaren BofA’’nın “Gelişen piyasalar-2025’e bakış” etkinliğine katılıyor..

Gün boyu sürecek zirvede odak noktası aralarında Türkiye’nin de bulunduğu gelişmekte olan piyasalar olacak..

Akçay konuşma yapacak

Konferansta önce genel bir makro tablo ortaya konacak ardından açılış konuşmacısı olarak Cevdet Akcay, BofA Türkiye ekonomisti Zümrüt İmamoğlu moderatörlüğüünde “Türkiye para politikası ve enflasyon görünümü” üzerine bir konuşma yapacak.

Gün boyu devam edecek konferansta Türkiye’nin ardından sırasıyla gelişmekte olan Avrupa, Asya, Çin, Latin Amerika ülkelerindeki genel görünüm ayrı ayrı oturumlarda ele alınacak; yeni Trump yönetiminin gelişen ülkelere yansıması değerlendirilecek..2025 beklentileri ile jeopolitik riskler masaya yatırılacak..

Akçay’ın gün içinde küçük gruplar halinde çeşitli yatırımcılarla buluşması bekleniyor..

BofA: ABD, 2025’te ekonomik büyümede öne çıkacak

BofA, konferans öncesinde 2025 görünüm raporunu da yayımladı. Kurum, 2025’te ABD’nin ekonomik büyüme ve kar artışı anlamında diğer gelişmiş ekonomileri geride bırakacağını, bunun da artan üretkenlikten destek alacağını öngörüyor. S&P 500’ün %10’dan fazla büyüme potansiyeli ile 2025 sonunda 6666 seviyesine ulaşması bekleniyor. ABD GSYH’sinin 2025’te yıllık bazda %2,4, 2026’da ise %2,1 büyümesi bekleniyor; bu rakamlar piyasa beklentilerinin üzerinde. FED’in Mart ve Haziran 2025’te iki kez 25 baz puanlık faiz indirimi yapması, ardından durması öngörülüyor. Stoxx 600’ün yıl ortasında %7 düşüş yaşaması, ardından yıl sonunda mevcut seviyelere toparlanması öngörülüyor. BofA raporuna göre gelişmekte olan piyasalar 2025’te kısa vadeli risklerle karşı karşıya kalıp daha sonra iyileşebilir. ABD politikalarındaki belirsizlik nedeniyle kısa vadede öngörülen riskler, ticaret politikalarında netlik sağlandığında ve dolar zirve yaptığında gelişmekte olan ülkeler için yerini yatırım fırsatlarına bırakabilir deniliyor.

Faiz indirimi beklentisi

Enflasyon istenen hızda düşmezken ama bir faiz indirimi beklenirken bu sürecin doğru bir iletişimle yönetilmesi çok önemli, bu çerçevede küresel piyasalarda 20 Aralık’a kadar yabancılarla buluşmak için takvimsel bir fırsat var zira 20 Aralık’tan sonra biraz da Christmas tatili havası ile aslında aranan hiçbir yabancıya ulaşılamayacak…

Merkez Bankası nezdinde 26 Aralık‘taki PPK toplantısı öncesinde bu takvimin etkin kullanılmasının hedeflendiği, 20 Aralık’a kadar yurt içinde ve dışında yeni yatırımcı buluşmalarının gerçekleşbileceği söylenebilir..

Akçay enflasyonun düşüş hızından memnun değil

Yabancılarla buluşmalar gerçekleşirken Cevdet Akçay’ın ana mesajlarını hep Enflasyon Raporu çerçevesinde verdiğine dikkat çekiliyor ancak ikili ya da küçük grup sohbetlerde yabancının aldığı genel izlenim Cevdet Akçay‘ın enflasyondaki düşüş hızından memnun olmadığı yönünde. Akçay’la yatırımcı buluşmalarına katılan yatırımcılardan biri “bu iş Akçay’a kalsa faiz indirimi olmaz” izlenimi edindiğini aktardı.

Yılın son ayına girilirken yabancı yatırımcı nezdinde bu yılın yatırım anlamında artık kapatıldığı görüşü hakim. Ancak eğer gelecek yıl enflasyonda düşüş sürerse ve asgari ücrette %30’un üzerinde zam gibi yabancı yatırımcının enflasyon anlamında negatif bir sürpriz olarak göreceği bir durum gerçekleşmezse “carry trade ve tahvil”e yabancı girişleri artarak devam edebilir beklentisi hakim..