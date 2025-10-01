Karabük’ün tanıtımı marka değeri için önemli

Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Fatih Çapraz, yaptığı yazılı basın açıklamasında TSO Meclisi’nin 3 Nisan 2025’te gerçekleştirdiği özel oturumda, Karabük Valisi Mustafa Yavuz’un önerisiyle 7 Ağustos’un “Karabüklüler Günü” olarak kutlanmasına oy birliğiyle karar verildiğini hatırlatarak, “ Buradaki amacımız, Karabük ruhunu yücelten bir birlik ve vefa günü tertip etmek, beraberlik ve dayanışma kültürüne dikkat çekmekti “ dedi.

Dünya Mirası Listesi’nde yer alan değerlerimiz var

Başkan Çapraz, yolu bir şekilde Karabük’ten geçen, kentte anıları olan insanları da bu işin içine katarak, birliktelik ruhunu canlandırmayı hedeflediklerini söyledi. Başkan Fatih Çapraz, açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

“Şehrimizin tanıtımını yapabileceğimiz her gün bizim için kıymetlidir. Bizler, Karabük’ün bilinirliğini artırmak, imajını her yerde en yükseğe çıkarmak, ekonomisini kalkındırmak, birlik ve beraberliğini artırmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Tarihi, kültürü ve mimarisiyle UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Safranbolu, Karabük’ün turizmdeki en güçlü markasıdır. Doğal zenginlikleriyle öne çıkan Eskipazar, bölgenin saklı tarih hazinelerini barındırırken; Yenice, eşsiz orman varlığı ve biyo çeşitliliğiyle doğa turizmine katkı sunar. Ovacık ve Eflani gibi ilçelerimiz de Karabük’ün kültürel bütünlüğünü tamamlayan, sakin ama köklü kimlikleriyle bu zenginliğe ayrı bir derinlik katar. Karabük; emeğin, üretimin, doğanın ve tarihin harmanlandığı özgün bir şehir karakterine sahiptir. “

Bir Müzemizin olmaması büyük eksiklik

Karabük’e bir Sanayi Müzesi ve aynı zamanda da Kent Müzesi kazandırılmasını isteyen Başkan Fatih Çapraz, şöyle devam etti:

“Karabük ile ilgili bir eksiğimizi bir kez daha gündeme getirmek ve yetkililerin dikkatini çekmek istiyorum. Ziyaret ettiğimiz illerde gezilerimize, ilk olarak o şehrin kent müzesini gezerek başlıyoruz. Karabük’te de şehrimizi, kültürümüzü, tarihimizi, ilçelerimizi ve sanayimizi ve bu işin başlangıcını yani ilk ağır demir çelik sanayisinin temelinin atılmasından bugüne kadar gelen süreci anlatan bir “Sanayi Müzesi ve aynı zamanda “Kent Müzesi “ kurulması elzemdir. Zonguldak’ta Maden Müzesi, Bartın Kent Müzesi, Kastamonu Kent Müzesi, Sinop Cezaevi Müzesi gibi örnekler var. Yurtdışında da sanayi şehirlerinde ve özelikle Karabük’e çok benzeyen Pittsburgh gibi, Dortmund gibi şehirlerde örnekleri mevcut. Bu konuda TSO olarak her türlü desteği vermeye hazırız. Başta valiliğimiz olmak üzere, belediyemiz, il müdürlüklerimiz, Kardemir ve özel sektör haddehanelerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız tüm paydaşlarıyla üzerine düşen görev ve sorumlukları yerine getireceklerine inancım tamdır.”

Nitelikli işgücü ihtiyacını karşılamaya çalışıyoruz

Çapraz, ay içinde ayrıca bölgenin nitelikli işgücü ihtiyacını karşılamak ve sanayinin geleceğine yön verecek gençleri yetiştirmek amacıyla önemli bir eğitim hamlesine imza attıklarını belirtti. Çapraz, bu yöndeki çalışmaları hakkında da şu bilgileri verdi;

“Eğitim sonunda sanayi sektöründe doğrudan istihdama katkı sağlayacak nitelikli personel yetiştirildi. Bölgemizin kalkınması ve sanayimizin rekabet gücünün artması, nitelikli işgücü ile mümkündür. Bu doğrultuda gerçekleştirdiğimiz eğitimlerle hem gençlerimize hem de sanayimize değer katıyoruz. Katılımcılarımızın edindiği bilgi ve becerilerin, istihdam olanaklarını artırarak bölge ekonomisine doğrudan katkı sağlayacağına inanıyoruz. Karabük TSO olarak, eğitim ve istihdam odaklı projelerimizi kararlılıkla sürdüreceğiz. “