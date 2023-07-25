Lüks oteller personellerini kaybetmemek için direniyor

FİKRİ CİNOKUR

Bu yıl yüzde 15 ila 40 arasında fiyat artışıyla sezona başlayan turizm sektöründe orta ve lüks segment otellerin turist kaybı yaşamaya başladığı belirtildi. Yüksek sezonda bile yüzde 60 doluluk oranları ile hayal kırıklığı yaşayan ve maliyetleri artan oteller, personel çıkarmamak için direniyor. Bodrum’da otellerde personel çıkışı başlarken Antalya’daki oteller ise direnmeye çalışıyor.

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Bodrum’da otellerin büyük bölümünün doluluk oranlarının yüksek sezon olmasına rağmen yüzde 55-60 civarlarında olduğu söyleyen Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Bodrum Temsilcisi Yiğit Girgin, otellerdeki dolulukların istenilen ölçüde olmaması nedeniyle personel çıkışlarının başladığını söyledi. Birçok otelin personel azaltmaya gittiği şeklinde duyumların arttığını belirten Yiğit, Avrupa’daki gibi ‘kiralık tatil evleri’ (Airbnb) uygulamasının kayıt dışı ekonomi oluşturduğuna dikkat çekti. Yiğit şunları kaydetti: “Temmuz’da bölgemizde otellerin dolulukları iç açıcı değil. Otelcinin bir yandan yatırımlar var, bir taraftan da personel, yiyecek-içecek ve enerji maliyetleri artıyor. Kiralık tatil evleri, villa turizmi gibi nedenlerle kayıt dışı ekonomi oluştu. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Airbnb gibi uygulamaları çok sıkı takip etmeli. Oteller bunlardan etkileniyor. Personel çıkarmalar erken başladı. Ağustos’ta doluluklar yüzde 70’in altında yüzde 50’lerde. Eylül ayını daha konuşmuyoruz bile… Almanlar fiyatlar nedeniyle gelmedi. Ruslar da savaş yüzünden gelemedi.”

“Yanlış fiyat politikası etki etti”

POYD Başkan Yardımcısı Hakan Saatçioğlu da Antalya (Akdeniz) Bölgesi’nde personel çıkarmaların şimdilik yaşanmadığını vurguladı. Otellerde dolulukların yavaş yavaş toparlanmaya başladığına dikkat çeken Saatçioğlu, şöyle devam etti: “Doluluklar üst segmentte yavaş da olsa toparlanıyor. Sezonun geri kalan aylarında sınırlı doluluklar seyredecek. Doluluklar yüksek olmasa da personel giderlerini karşılayacak düzeyde. Sezon başında da belirtmiştik. En büyük sorun turizm de personel sıkıntısı. Bu nedenle hotel işletmecileri personel çıkışlarını en son düşünür. Ve öyle de düşünmesi gerekir. En kolay yol gider ve personel çıkartma yoludur. Sektörümüzde bulunan yöneticilerimiz yeteri kadar tecrübeye sahip. Hedef; giderleri azaltmaktansa, gelirleri artırma olmalıdır.”

Bodrum bölgesinde üst segment otellerin beklentilerin altında kaldığına dikkat çeken Saatçioğlu, “En başta yanlış fiyat politikaları üst segment turistleri Bodrum’a gelmektense yurtdışını tercih etmelerine sebep oldu. Bodrum bölgesinde sınırlı sayıda personel çıkarma haberleri geldi. Hali hazırda otellerde düşük doluluk da olsa misafirler bulunuyor ve üst segment hotellerinden beklentileri var. Turizm sektöründe işten çıkarmalar çok sınırlı ve son seçenek olmalı” dedi.

“ANTALYA OTELLERİ DİRENİYOR”

Kemer Turistik Otelciler Birliği (KETOB) Başkanı Dinçer Sarıkaya, sezona sektörün çok iyi beklentilerle başladığını ancak gelişen süreçte fiyatların yüksek kaldığını vurguladı. Fiyatlar nedeniyle Avrupalı turistin geç geldiğini, Rusların da savaş nedeniyle bu yıl da beklenen düzeyde gelemediğini anlatan Sarıkaya, konaklama gecelerinin de kısaldığına dikkat çekti. Sarıkaya, “Konaklama geceleri kısa da olsa Antalya sıkıntılı sezonda direniyor. Antalya zaten istihdamı zor toparlamıştı. Yeni personel işlerine oturdu. Oteller personel çıkarmamak için direniyor. Ağustos ayını bekliyoruz. Bu saatten sonra fiyatlar da düşmez. Turist otelini uçağını zaten ayarladı. Havaların aşırı sıcak gitmesi de maliyetleri daha da katlıyor. Klimalar 24 saat çalışıyor. Sabretmeliyiz” diye konuştu.

“KONUTLARI DEVRE MÜLK GİBİ KİRALIYORLAR”

Kemer Turizmci ve İş İnsanları Derneği (KEMİAD) eski başkanı ve otel işletmecisi Ali Nail Kılıç, Kemer’de otellerdeki doluluk oranlarının yüzde 40-60 seviyelerinde olduğunu söyledi. Kemer’de otomobil sayısının çok arttığını bunun da otellerde iç pazar turistin yoğunlukta olduğunu gösterdiğini belirten Kılıç, şunları kaydetti: “Kemer uzun yıllar Rus turistin tercih ettiği bir bölge idi. Avrupalı da Ruslar da Türkiye’yi pahalı buluyor. Büyük otellerde çıkışların başladığı yönünde duyumlar gelmeye başladı. Ruslar Antalya’da 30 bin, İranlılar da 9 bin konut satın almış. Yabancılar konutlarını kendi vatandaşlarına kiralıyor. Devre mülk gibi satıyor. Satın aldığı konutun bedelini de birkaç yılda karşılıyor. Bu çok ciddi ekonomik kayba yol açıyor.”