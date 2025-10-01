Masal kent Safranbolu’da turizm yeniden yazılıyor

UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Safranbolu, Belediye Başkanı Mimar Elif Köse'nin 2019 yılında göreve gelmesi ile birlikte turizmde kaliteyi artıran, kültürü uluslararası düzeyde öne çıkaran ve üretim ile sosyal dayanışmayı güçlendiren projelerle öne çıkıyor. Belediye, sadece tarihî mirası korumakla kalmıyor, aynı zamanda çağdaş belediyecilik anlayışıyla kentin geleceğine yön veriyor.

Turizmde Kalite ve Erişilebilirlik

Safranbolu Belediyesi, “Mor Bayrak” uygulamasıyla turizm işletmelerinde kalite standartlarını yükseltirken, esnafa yönelik eğitimler sayesinde hizmet anlayışını güçlendiriyor. Sertifikalandırılan işletmeler, kentteki turizm hizmetlerinin güvenli ve nitelikli olmasına katkı sunuyor.

Ayrıca belediye, cephe yenileme ve sokak sağlıklaştırma çalışmalarının yanı sıra, erişilebilirlik konusunda da önemli adımlar attı. Tarihi alanlarda yapılan düzenlemeler, engelli bireylerin ve yaşlı ziyaretçilerin kente daha rahat erişebilmesini sağladı.

Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali

Türkiye'nin en köklü kültürel organizasyonu olan Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali, belgesel sinemanın dünya çapındaki en önemli isimlerini buluşturuyor. Festival, yıllardır uluslararası düzeyde saygınlığını artırarak sinema dünyasının önde gelen yönetmenlerini ve yapımlarını Safranbolu’da ağırlıyor. Belgesel sinemaya odaklanan bu etkinlik, kentin kültürel kimliğini küresel alana taşıyor, Safranbolu’yu sanatın uluslararası merkezi haline getiriyor.

Safran Hasadı Festivali

Kent ekonomisinin simgelerinden olan safran bitkisi, her yıl düzenlenen Safran Hasadı Festivali ile kutlanıyor. Hasat döneminde hem üreticiler destekleniyor hem de coğrafi işaretli ürünler ulusal ve uluslararası misafirlere tanıtılıyor. Festival, Safranbolu’nun gastronomi turizmindeki yerini güçlendiriyor.

Yılbaşı Panayırı turizmde hareketlilik sağlıyor

Kentte düzenlenen Yılbaşı Panayırı, esnafları desteklemek ve 12 aya yayılan turizm hareketliliğini sağlamak için gerçekleştiriliyor. Yerel üreticilerin ve esnafın stant açtığı panayır, Safranbolu’nun kış aylarında da cazibe merkezi olmasına katkı sunuyor.

Üretken Belediyecilik ve Kadın İstihdamı

“Üretken belediyecilik” anlayışının örneklerinden biri olan Yazıköy Uygulama ve Üretim Birimi, sebze ve meyve üretimiyle hem halkın uygun fiyatla sağlıklı gıdaya erişimini sağlıyor hem de yerel tarıma katkı veriyor.

Dikim Evi Projesi ise kadınların üretim sürecine katılımını teşvik ediyor. Burada istihdam edilen kadınlar hem meslek ediniyor hem de belediyenin kıyafet ihtiyacını karşılayarak ekonomik bağımsızlık kazanıyor.

Sosyal Tesisler: Kentin Yeni Buluşma Noktaları

Safranbolu Belediyesi, sosyal hayatı güçlendirmek amacıyla Kent Kafe Kültür, Hıdırlık, Aslanlar ve Barış Sosyal Tesislerini hizmete sundu. Bu tesisler, uygun fiyatlı hizmetleriyle halkın sosyal yaşamına katkı sağlarken, kentte kültürel buluşmalar için de önemli mekânlar haline geldi.

Köse: “Safranbolu Geleceğe Yön Veren Bir Kent”

Belediye Başkanı Mimar Elif Köse, yürütülen projelerin kentin farklı alanlarda güçlenmesini sağladığını belirterek, “Safranbolu’yu turizmde kaliteyi artıran, kültürel etkinliklerle dünyaya açılan, üretimde dayanışmayı öne çıkaran bir kent olarak konumlandırıyoruz. Tarihi mirasımızı korurken, çağdaş belediyecilik anlayışı çerçevesinde sürdürülebilir ve erişilebilir bir kent vizyonu ile geleceğe yön veriyoruz” dedi.