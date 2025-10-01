Samsun’da sürdürülebilir turizm paneli

Samsun Sanat Merkezi’nde Büyükşehir Belediyesince hayata geçirilen panel, farklı başlıklarda 3 oturumda gerçekleşti. Panele İl Kültür ve Turizm Müdürü Süleyman Demirtaş, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yetkin Bulut, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) Sürdürülebilirlik ve Rekabetçilik Grup Müdürü Vildan Şenteke, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Necmi Çamaş ve turizm sektörü paydaşları katıldı.

Sürdürülebilir kırsal turizm, kırsal girişimcilik, Büyükşehir Belediyesi’nin atık yönetimi ve yenilenebilir enerji uygulamaları, sürdürülebilir gastronomi turizmi, sürdürülebilir gastronomide slow food hareketi, sürdürülebilirlik ve gastronomi kimliği, coğrafi işaretli ürünler ve markalaşma, Samsun mutfağının mimarisi, sürdürülebilir eğitim, sürdürülebilir turizm eğitimi, kamusal turizm eğitimi çalışmaları gibi başlıklarda alanında uzman isimlerin katılımı ile gerçekleşen panelde turizme dair önemli çıktılar oluşturuldu.

Samsun’un kurtuluş şehri, ilk adımın şehri olduğuna dikkat çeken Büyükşehir Genel Sekreter Yardımcısı Necmi Çamaş, “Sürdürülebilir olmak, Samsun’un değerlerinin ortaya çıkarılması, onların yaşatılması, yaşayan kenti yaşayanlarla ileri götürmek çok kıymetli diye düşünüyorum. Sahip olduğumuz değerlerin kıymetini bilelim. Sadece kurumların değil bu şehrin bütün değerlerini içselleştiren herkesin bu şehre sahip çıkması gerektiğine inanıyorum” dedi.

Sürdürülebilir turizm büyük önem taşıyor

Programın açılışında konuşma yapan TGA Sürdürülebilirlik ve Rekabetçilik Grup Müdürü Vildan Şenteke, “Dünya Turizm Günü dolayısı ile Samsun’da sizlerle birlikte olmaktan mutluluk duyuyorum. Sürdürülebilir turizm anlayışı her zamankinden daha büyük bir önem taşımaktadır” ifadelerini kullandı. Şenteke ayrıca TGA’nın çalışmalarını anlatan bir sunum gerçekleştirdi.

OMÜ Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yetkin Bulut, “Samsun önemli değerleri içerisinde barındıran bir şehir. Sürdürülebilirlik noktasında Samsun’da çok sayıda envanter bulunuyor. 2 saatlik mesafede bir taraftan kış turizmini bir tarafta deniz turizmini görebileceğiniz Türkiye’de 2 il’den biri Samsun. Bu açıdan çok önemli bir avantaja sahibiz. Kentin turizmden daha fazla pay alması için 12 aya yayılması ve turizm gelirlerinin artırılması gerek” dedi.

Samsun muhteşem bir yaratılış, muhteşem bir doğa

Samsun İl Kültür ve Turizm Müdürü Süleyman Demirtaş; “Yaşarken ve anlatırken keyif aldığımız bir şehirde yaşıyoruz. “Nerede dursam arkamda bir tablo oluşuyor” denilen bir şehirde yaşıyoruz. Samsun muhteşem bir yaratılış, muhteşem bir doğa, bölgenin başkenti, bölgenin merkezi. Turizm adına yapılan bu çalışmaları çok kıymetli bulduğumu, Samsun’un geleceği adına çok önemli olduğunu ifade etmek isterim” dedi.