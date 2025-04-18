Turizmde fiyat baskısı artıyor: Türkiye rakiplerine göre pahalı mı?

Turizm sektörü, döviz kurlarındaki yükselişin yarattığı maliyet baskısıyla karşı karşıya. Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) tarafından gerçekleştirilen toplantıda sektörün güncel sorunları ele alındı.

Toplantıda konuşan POYD Başkanı Hakan Saatçioğlu, “Ne yazık ki mevcut kur baskısı nedeniyle yurtdışına kıyasla fiyatlarımız yüksek kaldı. Ancak kurda yaşanacak bir artış, bize yeni hareket alanı sağlayacaktır,” dedi. Saatçioğlu, döviz kurundaki yükselişin turizm sektörü açısından avantaj oluşturacağını ifade etti.

"Türkiye, turizmde rekabet ettiği ülkelerden daha pahalı"

Sektör temsilcileri, Türkiye’nin turizmde rekabet ettiği ülkelerden daha pahalı hale geldiğini vurguladı. Özellikle Mısır ve Tunus gibi ülkelerin fiyatlarını geçtiği belirtilirken, İspanya, İtalya ve Yunanistan gibi ülkelerle de fiyat açısından yarışır hale geldiği kaydedildi.

Saatçioğlu, ekonomik sıkıntıların sadece Türkiye ile sınırlı olmadığını, küresel bir sorun olduğunu belirterek, “Her tatile çıkacak müşteri, en iyi fiyatta en uygun hizmeti almak istiyor.” dedi. Turizmde yeni sezonun Mayıs ayı itibarıyla başlaması bekleniyor.