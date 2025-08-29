Urgancıoğlu, “ Safranbolu’yu tanınmak için yaşamak gerek”

Osmanlı mimarisi ve kültürünü yansıtması nedeniyle “Zamanın durduğu kent” olarak adlandırılan Safranbolu’nun öncelikle kültür ve doğa zengini bir şehir olduğunu hatırlatan Turizm İşletmecileri Derneği Başkanı Şebnem Urgancıoğlu, “ Sahip olduğumuz değerlerimizle Safranbolu’yu günübirlik turizmden ziyade gelenlerin konakladığı, misafirlerinin kültürünü özümsediği, havasını soluduğu, doğasını keşfettiği bir turizm merkezi yapmak için çalışıyoruz " diye konuştu.

Safranbolu’nun Türkiye'nin önemli kültür turizmi merkezlerinden birisi olduğunu ve kendilerinin de dernek olarak hedeflerinin geceleme sayısını artırmak olduğunu belirten Urgancıoğlu “Bizim, hedefimiz daha çok turistin burada konaklamasını sağlamak. Osmanlı'nın şehir hayatını ve kültürünü günümüze aktarmayı başarmış, açık hava müzesi unvanıyla anılan bu tarihi ilçeye gelen misafirlerin konaklama sürelerini uzatabilmek için göreve geldiğimizden beri tüm yönetimimizle büyük bir çalışmanın içindeyiz “ dedi.

Misafirlerimizi ağırlamak istiyoruz

Safranbolu’nun günübirlik ziyaretler ve konakların önünde bir iki resim çektirilerek anlaşılacak bir şehir olmadığını vurgulayan Şebnem Urgancıoğlu, “ Bu yüzden gelen misafirlerin; kültürümüzü öğrenmeden, doğamızı gezip görmeden, havasını solumadan, esnafımıza hiçbir katkısı olmadan sadece birkaç fotoğraf çektirip dönüp gitmelerini artık istemiyoruz. Bu nedenle de en temel hedefimiz gelenlerin gecelemesini veya geceleme sayılarını artırmak. Geceleme sayınının artırılması içinde ürün çeşitliliği üzerinde ciddi olarak çalışıyoruz” diye konuştu.

Terleyen camlar bizi programdan çıkardı

Bölgeyi turizmde öne çıkartmak için verdikleri mücadele de zaman zaman bir takım olumsuzluklarda yaşadıklarını anlatan Urgancıoğlu, buna en çarpıcı örnek olarak Yenice trenini göstererek şöyle konuştu:

“Karabük - Zonguldak arası çalışan bir tren hattı var. Biz devletimizden hiçbir şey istemeden ve beklemeden Yenice- Karabük arasında turizmi canlandırmak için bu hattı kullandık. Bu tren yolu üzerindeki doğal güzellikler, Cumhuriyet döneminden kalan taş köprüleri de kullanarak yolcularına muazzam bir görsel şölen sunuyor. Dolayısıyla biz de bölgemize yoğun olarak Ege’den gelen turizm acentelerine ek bir ürün olarak bunu tanıtarak programlarına aldırmayı başardık ve sonuçta bölgeye gelen acentelerin 2 gece konakladığını gördük. Ama sonra tren camları arası terleme yaptığı için manzara görülmez oldu. Camların değişimi için çalmadığımız kapı kalmadı yani o camları değiştirmeyi beceremedik ve şuanda turizm firmaları burayı programlarından çıkarmaya başladılar. Yani bazen derinde yüzüp sığda boğuluyoruz. Hiçbir şey istemeden mevcut bir şeyi hareketlendiriyoruz ama bir cam yüzünden programdan çıkıyor.”

Safranbolu konaklarının hikâyesi var

Safranbolu’nun kendisinin olduğu kadar yakın çevresinin de turizm yönünden zengin değerlere sahip olduğunu vurgulayan Şebnem Urgancıoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bir tarafımız Pınarbaşı kanyonlar yani aynı zamanda doğasıyla da öne çıkan bir bölgedeyiz. Bu anlamda doğa turizmi için oldukça elverişli bir şehir. Dolayısıyla biz turizmin bölgesel yürütülmesi gerektiğine inanan bir ekibiz. 4.200 yatak kapasitemiz var. Turizmi burada 12 aya yaymak lazım, ancak daha çok günü birlik ziyaretçi alıyoruz. Hedefimiz gecelemeyi artırmak. Safranbolu; dışardan bakıldığı zaman sadece o mimariyi görmekle yetinilecek bir şehir değil. Bu konakların hepsinin bir hikâyesi var. Buradaki kültürü hissedebilmek ve anlayabilmek için birkaç gece konaklamak gerekiyor. “

Yaklaşık 120 üyeleri ile Safranbolu turizminin gelişimi için çalıştıklarını anlatan Urgancıoğlu; devletin bölge turizmi hakkında belirleyeceği stratejilerde, kendilerinin de görüşlerinin alınmasını beklediklerini söyledi.