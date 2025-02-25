Türk paslanmaz çelik sektörüne Mısır'da yoğun ilgi! Paslanmaz çelikçiler Mısır'dan umutlu dönüyor

Çelik İhracatçıları Birliği, Paslanmaz Çelik Sektörü için Akdeniz ülkelerindeki etkinliğini artırmak, pazardaki varlığını güçlendirmek ve yeni iş birlikleri amacı ile Mısır’ın başkenti Kahire’ye Sektörel Ticaret Heyeti düzenledi. 10 Türk çelik ihracat firmasının katılımıyla 17-19 Şubat 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen ticaret görüşmeleri kapsamında iki ülkenin çelik sektörü bir araya geldi. Sektörel Ticaret Heyeti organizasyonuna PASİD Yönetim Kurulu Başkanı ve ÇİB Yönetim Kurulu Üyesi Abdulvahap Arslan Küçükemre, ÇİB Denetim Kurulu Üyesi Yavuz Kılıç, ÇİB Şube Şefi Oğuzhan İnci ve ÇİB Uzman Yardımcısı Emre Arıcı katıldı. Türkiye Mısır Büyükelçisi Salih Mutlu Şen’in yanı sıra Kahire Ticaret Müşavirleri Hakan Atay ve Çağlar Göksu heyeti ziyaret ederek, iki ülke arasındaki iş birliğini artırmanın faydalı olacağını ifade etti.

Mısır Paslanmaz Çelik Sektörel Ticaret Heyeti kapsamında 50 ithalatçı firma ile 500'ün üzerinde ikili iş görüşmesi gerçekleştirdiklerini belirten Küçükemre, Mısır tarafındaki özellikle büyük ölçekli iş yapan sanayi sektöründeki öncü firmaların katılımından büyük memnuniyet duyduklarını söyledi. Bu firmaların yanında Mısır’daki KOBİ'lerin bağlı olduğu konfederasyon ve iş örgütleri temsilcilerinin de etkinliğe katıldığını kaydeden Küçükemre, "Mısır’da paslanmaz çelik sektörü yeni yeni gelişiyor ve yıllık ortalama 140-150 bin ton tüketim var. Türkiye olarak paslanmaz çelikte Mısır'ın ithalatında altıncı sıradayız. Geçtiğimiz yılı 5 milyon doların üzerinde bir ihracatla tamamladık. Paslanmaz çelik konusunda henüz yolun başında bir ülke olan Mısır'ı, gelişmeye açık ve ihracatımızı artırabileceğimiz önemli bir ülke olarak görüyoruz. Yaptığımız görüşmeler gayet olumlu geçti. Mısır’a ihracatta önümüzdeki dönemde anlamlı bir artış bekliyoruz." dedi.

"İhracat pazarlarını genişletmeyi amaçlıyoruz"

Paslanmaz çelik sektörünün hedef pazarları arasında, çelik tüketiminin henüz düşük seviyelerde olduğu Mısır, Fas ve Cezayir gibi Orta Doğu ve Afrika ülkelerinin yanında Türkî Cumhuriyetler ve Balkan ülkelerinin de olduğuna işaret eden Küçükemre, "Sektörel ticaret heyeti organizasyonlarına önümüzdeki dönemlerde de devam edeceğiz. Çelik ihracatçıları olarak devamlı sahada olacağız ve bu tarz etkinlikleri artırıp üyelerimizin ihracat pazarlarını genişletmeyi amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.