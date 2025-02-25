Turkcell, dünyanın ilk kıtalararası karasalkuantum anahtar dağıtımını gerçekleştirdi

Türkiye'nin lider iletişim ve teknoloji şirketi Turkcell ve kuantum güvenliği çözümlerinde dünya lideri olan ID Quantique (IDQ),İstanbul'da fiber optik bağlantı üzerinden dünyanın ilk kıtalararası kuantum anahtar dağıtımını (QKD) başarıyla gerçekleştirdi.

Küresel telekomünikasyon alanında çığır açan bir gelişme olan bu önemli adım, güvenli iletişimde büyük bir ilerlemeyi temsil ederken, kuantum teknolojilerinin kıtalararası veri güvenliğini sağlama konusundaki dönüştürücü potansiyelini de gözler önüne seriyor. QKD’nin sağladığı teorik ilerlemelerin yanı sıra telekomünikasyon altyapısının evriminde kritik bir rol oynaması bekleniyor.

Kuantum güvenliği ile hassasverilerin geleceği koruma altında

Veri hacimleri ve bağlantı talepleri katlanarak artarken, güvenli ve dayanıklı ağlar sağlamak hayati bir gereklilik olmaya devam ediyor. QKD, kuantum bilgisayarlar da dahil olmak üzere gelişen tehditlere karşı dayanıklı bir güvenlik katmanı sunarak hassas bilgilerin korunmasını sağlıyor.

Turkcell ve IDQ'nun iş birliğiyle gerçekleştirilen bu öncü proje, sadece kuantum teknolojilerinin önemini değil, aynı zamanda telekom sektöründe QKD çözümlerinin geliştirilmesinin gerekliliğini de ortaya koyduğu için ayrı bir önemesahip. Öte yandan gerçek ağ testleri ve saha uygulamaları, bu teknolojilerin karmaşık telekomünikasyon ortamlarında güvenilirliğini ve ölçeklenebilirliğini doğrulamak için kritik bir rol oynuyor.

“Sadece Turkcell değil, tüm telekomünikasyon sektörü içinbir dönüm noktası”

Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç, “Dünyanın ilk kıtalararası QKD denemesini başarıyla gerçekleştirmemiz, kuantum güvenliğini yeni nesil ağlara entegre etme konusundaki liderlik vizyonumuzu ve güvenli iletişimde küresel standartları belirleme kararlılığımızı kanıtlıyor” diyerek şunları söyledi:

“Ülkemizi yarının dünyasına hazırlamayı ve yeni teknolojileri Türkiye’ye getirmeyi öncelikli bir görev olarak görüyoruz. Kuantum teknolojisi, stratejik vizyonumuzun temel taşlarından birini oluşturuyor. Bu anlayışla, teknolojinin sınırlarını yeniden tanımlayan kuantum teknolojilerini 2025 yılında stratejik odak alanlarımızdan biri olarak belirledik.Nitekim Birleşmiş Milletler de 2025’i ‘Kuantum ve Teknoloji Yılı’ ilan etti. Turkcell olarak yarının ağlarını inşa etmek için bugünden yatırım yapıyoruz. Dünyanın ilk kıtalararası kuantum anahtar dağıtımı,sadece şirketimiz için değil tüm telekomünikasyon sektörü için önemli bir dönüm noktası. Bu kilometre taşı, inovasyona olan bağlılığımızın ve kuantum güvenli iletişimin küresel bağlantının geleceğinde temel bir unsur olacağına olan inancımızın da bir göstergesi".

ID Quantique CEO'su Grégoire Ribody ise Turkcell’in oluşturduğu siber güvenlik stratejisini desteklemekten büyük heyecan duyduklarını belirterek, “Turkcell’in altyapısına Clavis XG ve Clarion KX platformlarının dahil edilmesi, resmî kurumlar, finansal hizmetler, enerji, kritik altyapı ve sağlık gibi yüksek düzeyde güvenlik gerektiren alanlardaki müşterilerin gelecekte oluşacak risklere karşı bir adım önde olmalarını sağlayacak” dedi.