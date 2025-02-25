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DMR Unlu Mamuller simide TSE Uygunluk Belgesi alan ilk firma oldu

Simit Sarayı’nın iştiraki ve üretim tesisi olan DMR Unlu Mamuller bir ilki gerçekleştirdi. Simidi, modern yöntemlerle, global standartlarda üreten DMR Unlu Mamuller, Türkiye’de simide TSE (Türk Standartları Enstitüsü) Uygunluk Belgesi alan ilk firma oldu.

Haber Merkezi
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DMR Unlu Mamuller simide TSE Uygunluk Belgesi alan ilk firma oldu
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DMR Unlu Mamuller, Türkiye’de simide TSE (Türk Standartları Enstitüsü) Uygunluk Belgesi alan ilk firma olarak bir ilke imza attı. Bu önemli belge, Türk kültürünün vazgeçilmezi olan simidin, ulusal standartlara uygun olarak üretildiğini tescillerken, aynı zamanda ürünün kalite güvencesini de ortaya koydu.

Simidin özgün yapısını koruyarak modern üretim yöntemleriyle global standartlara uygun hale getiren DMR Unlu Mamuller, aldığı TSE Uygunluk Belgesi ile yüksek kalite anlayışını bir kez daha kanıtladı.

Simidin sadece Türkiye’de değil, uluslararası arenada da sevilen bir lezzet haline getirme hedefiyle çalışan firma, bu belgeyle birlikte hem yerel hem de küresel pazarda sokak simidinin daha güçlü bir yer edinmesine önemli katkı sağlıyor.

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